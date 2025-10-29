kidney health tips: सिर्फ पानी नहीं, इन तरीकों से भी आपके गुर्दे रहेंगे मजबूत! अपनाएं ये जरूरी ट्रिक्स

Kidney health tips: किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं जो खून को फिल्टर करता है और उसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. आजकल के समय में कई लोगों को किडनी संबंधी समस्याएं हो रही हैं जिनका कारण खराब लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, उम्र आदि हो सकते हैं. इनसे धीरे-धीरे किडनी के काम करने की क्षमता कम होती है और फिर क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) हो सकता है. हालांकि CKD को ठीक नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी इसे काफी हद तक रोका जा सकता है. वैसे तो आपने सुना ही होगा कि किडनी को सही रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए लेकिन पानी पीने के अलावा भी कई तरीके हैं जिनसे किडनी हेल्थ को सही किया जा सकता है. तो आइए उन तरीकों के बारे में जान लीजिए...

बैलेंस डाइट लें

आपकी डाइट ये डिसाइड करती है कि आपकी किडनी कैसे काम करेगी. उदाहरण के लिए जब आप ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम फैट और प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं तो आपकी किडनी बेहतर तरीके से काम करती है. सोडियम, प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी फैट वाली चीजें खाने से किडनी पर स्ट्रेस बढ़ता है और उनमें सूजन आ सकती है. किडनी की समस्याओं वाले लोगों को अपने पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस के सेवन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि किडनी अच्छे से काम करे.

ब्लडप्रेशर मैनेज करें



आपकी किडनी का फिल्टरिंग सिस्टम हाई ब्लडप्रेशर के कारण अधिक दबाव का सामना करता है जिससे उसे नुकसान हो सकता है. यदि आप ब्लडप्रेशर नॉर्मल रखेंगे तो किडनी को नुकसान नहीं होगा. हमेशा ब्लड प्रेशर कम रखने के लिए नमक का सेवन कम करें, नियमित रूप से जांच कराएं. साथ ही रोजाना एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट भी ब्लडप्रेशर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और किडनी को नुकसान होने से बचाते हैं.

फिजिकली एक्टिव रहें

एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के साथ-साथ किडनी हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जाती है इसलिए यदि कोई रोजाना एक्सरसाइज करता है तो वजन कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि हर हफ्ते आपको कम से कम 150 मिनट मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे, तेज चलना, साइकिलिंग या स्विमिंग.

स्मोकिंग-ड्रिंकिंग से बचें

स्मोकिंग से शरीर की ब्लड वेसिल्स डैमेज हो जाती हैं जिससे किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और किडनी को नुकसान पहुंचने लगता है. वहीं स्मोकिंग छोड़ना किडनी हेल्थ के साथ-साथ आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. वहीं दूसरी ओर अत्यधिक शराब के सेवन से शरीर डिहाइड्रेट होता है और किडनी पर अधिक लोड पड़ने लगता है जिससे किडनी को काम करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को पूरी तरह छोड़ें.

ब्लड शुगर को मैनेज करें

डायबिटीज से किडनी डैमेज होना क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के प्रमुख कारणों में से एक है. ब्लड शुगर का अधिक लेवल होने से किडनी की फिल्टरिंग क्षमता प्रभावित होती है क्योंकि ग्लूकोज किडनी के अंदर की सूक्ष्म ब्लड वेसिल्स को नुकसान पहुंचाती है. इसलिए अपने ब्लड शुगर को मैनेज करें.

---- समाप्त ----