scorecardresearch
 

Feedback

किडनी फेल होने से पहले शरीर बजा देता है खतरे की घंटी! इन संकेतों को ना सुनना पड़ सकता है भारी

किडनी फेलियर अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता है. अगर आप थकान, खुजली, सूजन या भूख में कमी जैसे संकेत महसूस कर रहे हैं, तो यह किडनी फेलियर की चेतावनी हो सकती है. जानिए ऐसे 5 लक्षण, जिन पर ध्यान देना जरूरी है.

Advertisement
X
कमर में दर्द और बार-बार पेशाब आने के अलावा भी किडनी फेल होने से पहले शरीर संकेत देता है. (Photo: AI Generated)
कमर में दर्द और बार-बार पेशाब आने के अलावा भी किडनी फेल होने से पहले शरीर संकेत देता है. (Photo: AI Generated)

Kidney Faliure Warning Signs: आपके शरीर के हर अंग की अपनी खास जिम्मेदारी होती है और किडनी उनका एक अहम हिस्सा है. ये शरीर की 'फिल्टर मशीन' की तरह काम करती है. ये खून को साफ करने, टॉक्सिंस को बाहर निकालने और ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करती है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी और बिगड़ी लाइफस्टाइल का असर सबसे पहले किडनी पर पड़ता है. गलत खानपान, कम पानी पीना, और नींद की कमी जैसी आदतें धीरे-धीरे किडनी को कमजोर करती हैं. कई बार इन आदतों के चलते कई बार किडनी को इतना नुकसान हो जाता है कि वो फेलियर की स्थिति में पहुंच जाती है.

लोग समझते हैं कि किडनी अचानक फेल होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. किडनी फेलियर अचानक नहीं होता. ये धीरे-धीरे बढ़ता है और शरीर इसे पहले बहुत से संकेत देता है, जिसे चेतावनी समझा जाता है. अगर आप शरीर द्वारा दिए गए इन संकेतों को समझ लें तो आप किडनी को फेलियर के खतरे से बचा सकते हैं. आज हम आपको किडनी फेल होने से पहले शरीर द्वारा दिए जाने वाले 5 संकेतों के बारे में बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं.

1. हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होना: अगर आपको बिना किसी वजह के हर समय थकान रहती है, तो इसे हल्के में लेने की गलती ना करें. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है, तो वो एक खास हार्मोन (Erythropoietin) कम बनाती है, जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करता है. इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिसकी वजह से लगातार थकान और कमजोरी होती है.

2. भूलने लगना या ध्यान न लग पाना: किडनी की खराबी का असर दिमाग पर भी पड़ सकता है. जब खून में मौजूद वेस्ट ठीक से साफ नहीं होता, तो ये दिमाग के काम को प्रभावित करता है. इसी की वजह से ध्यान भटकने, भूलने की बीमारी या ‘ब्रेन फॉग’ जैसी स्थिति होती है.

3. शरीर में लगातार खुजली रहना: अगर आपको बिना किसी एलर्जी या दाने के बार-बार खुजली होती है, तो ये किडनी में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. जब शरीर में वेस्ट जमा होता है, तो वो स्किन को अंदर से परेशान करता है, जिससे स्किन ड्राई और इरिटेट हो जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

Doctor Kunal Sood warns nighttime urination
बार-बार आता है पेशाब? हो सकती है ये खतरनाक बीमारी 
premanand maharaj kidney problem
किडनी की किस बीमारी से जूझ रहे प्रेमानंद महाराज? कितनी खतरनाक 
Foamy Urine Causes
पेशाब में झाग क्यों आता है? कारण जान तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास 
आदतें जो आपकी किडनी को बर्बाद कर रही हैं (Photo-AI generated)
 kidney health: किडनी को रखना है हेल्दी? तो आज ही बदलें अपनी इन आदतों को 
drinking_death_animal
कौन-सा जानवर पानी पीते ही मर जाता है? जानें... 

4. सूजन आना: किडनी का एक अहम काम है शरीर से एक्स्ट्रा नमक और पानी निकालना. जब ये प्रोसेस धीमी पड़ जाती है, तो शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है. इसका असर सूजन के रूप में दिखाई देता है खासकर टखनों, पैरों या आंखों के आसपास.

Advertisement

5. स्वाद में बदलाव और भूख में कमी: किडनी की समस्या बढ़ने पर मुंह में धातु जैसा स्वाद आने लगता है या खाना बेस्वाद लगने लगता है. कई बार खाने की स्मेल या स्वाद अजीब लगने से भूख भी कम हो जाती है, जिससे वजन घटने और कमजोरी की शिकायत होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement