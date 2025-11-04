Dangerous Foods For Kidney: किडनी के लिए सबसे 'खतरनाक' हैं ये 5 चीजें, अमेरिकी डॉक्टर ने बताया 'जहर'! दी चेतावनी

आपकी किडनी शरीर की सफाई करने के साथ ही बहुत से काम करती है. ये दिन-रात बिना रुके काम करती है और शरीर से बेकार चीजें निकालती है, शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है. लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि आपकी कुछ आदतें और कुछ दवाइयां धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाने लगती हैं. किडनी जब तक ज्यादा खराब न हो जाए, तब तक आपका इसका एहसास भी नहीं होता है. दिल और किडनी से जुड़ी बीमारियों पर काम करने वाले एक्सपर्ट, डॉ. इवान लेविन बताते हैं कि आपकी पांच आदतें ऐसी हैं जो चुपचाप किडनी को कमजोर करती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता. वो आदतें कौन सी हैं? चलिए बिना देर किए जानते हैं.



1. दर्द कम करने वाली दवाइयां: सिरदर्द, बुखार या जोड़ों के दर्द के असर को कम करने के लिए आप अक्सर आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सन जैसी दवाइयां ले लेते हैं. लेकिन अगर इन्हें बार-बार या ज्यादा मात्रा में लिया जाए, तो ये सही ढंग से किडनी तक खून नहीं पहुंचने देती हैं. इससे किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है. अगर आप बुजुर्ग हैं या शरीर में पानी की कमी रहती है, तो ऐसी दवाइयों से और भी ज्यादा सावधान रहें.

2. ज्यादा नमक खाना: थोड़ा नमक जरूरी है, लेकिन ज्यादा नमक आपकी किडनी पर बोझ डालता है. ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और किडनी को शरीर से बेकार चीजें निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. धीरे-धीरे इससे किडनी के टिश्यूज को नुकसान पहुंचने लगता है.

3. पानी कम पीना: अगर आप दिनभर बहुत कम पानी पीते हैं, तो किडनी को अपना काम करने में दिक्कत होती है. जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो टॉक्सिंस ठीक से बाहर नहीं निकल पाते. इससे किडनी में स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है और धीरे-धीरे किडनी डैमेज भी हो सकती है.

4. एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल: कई बार लोग जरा-सी परेशानी होने में भी एंटीबायोटिक दवाएं खाने लगते हैं. लेकिन ऐसा करना किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. कुछ एंटीबायोटिक्स किडनी सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं या उनमें एलर्जी पैदा कर देती हैं, जिससे किडनी का काम गड़बड़ हो जाता है.

5. मेडिकल टेस्ट में इस्तेमाल होने वाला कंट्रास्ट डाई: सीटी स्कैन या एक्स-रे जैसे टेस्ट में डॉक्टर अक्सर एक खास डाई का इस्तेमाल करते हैं ताकि शरीर के अंदर की तस्वीर साफ दिखाई दे. लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है या पहले से किडनी की बीमारी है, तो यह डाई उनकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे लोगों को टेस्ट से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए.

