Kidney Damage: ये 'हेल्दी' फूड्स किडनी के लिए बन सकते हैं 'जहर'! इस तरह खाने से उठाना पड़ेगा नुकसान

अक्सर हम सुनते हैं कि फल, सब्जियां, नट्स, दालें और दूध जैसी चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं. ये बात सही भी है. लेकिन कई बार वही हेल्दी चीजें किडनी के लिए नुकसानदेह भी बन सकती हैं, खासकर जब इन्हें जरूरत से ज्यादा खाया जाए या किसी की किडनी पहले से कमजोर हो. किडनी आपके शरीर का एक बेहद अहम अंग है. ये खून को साफ करता है, मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और खून बनाने में भी मदद करता है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कुछ पोषक तत्व जरूरत से ज्यादा जमा होने लगते हैं और यही कई हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन जाते हैं. इसलिए, हेल्दी फूड भी तब तक खाना सुरक्षित रहते हैं जब इसे सही मात्रा में और बैलेंस्ड तरीके से लिया जाए.



क्यों खतरे में बदल सकती हैं हेल्दी चीजें?

कई हेल्दी खाने की चीजों में पोटैशियम, फॉस्फोरस और सोडियम जैसे मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं. अगर किडनी कमजोर हो तो ये मिनरल्स शरीर से बाहर ठीक तरह से नहीं निकल पाते और खून में जमा होने लगते हैं. इससे दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और किडनी का नुकसान और तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए किडनी की समस्या होने पर इन मिनरल्स से भरपूर चीजों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.



पोटैशियम वाले फलों और सब्जियों का असर

पोटैशियम दिल और मसल्स के लिए जरूरी है, लेकिन कमजोर किडनी इसे शरीर से बाहर ठीक से नहीं निकाल पाती. इससे खून में पोटैशियम बढ़कर हार्ट रिदम में दिक्कत पैदा कर सकता है. केले, एवोकाडो, पालक, चुकंदर के पत्ते और संतरे जैसी चीजें यूं तो बहुत हेल्दी मानी जाती हैं. लेकिन अगर किडनी ठीक से काम न करे, तो इनका ज्यादा सेवन खतरनाक हो सकता है.

फॉस्फोरस की मात्रा पर दें ध्यान

फॉस्फोरस हड्डियों के लिए अच्छा है, लेकिन किडनी की कमजोरी में ये हड्डियों और दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है. दूध, दही, पनीर, नट्स, बीज, साबुत अनाज और प्रोसेस्ड फूड्स में ये मिनरल ज्यादा होता है. इसलिए इन चीजों को सीमित मात्रा में खाना ही सुरक्षित है.

प्रोटीन को सही तरीके से खाना भी जरूरी

प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा प्रोटीन किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है. मांस, अंडे, दालें और मछली जैसी प्रोटीन वाली चीजें हेल्दी हैं, लेकिन किडनी की समस्या में इनकी मात्रा कंट्रोल करनी चाहिए.

नमक और सोडियम पर कंट्रोल

ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी पर काम का बोझ बढ़ता है. अचार, सॉस, पैक्ड सूप और प्रोसेस्ड मीट्स जैसी चीजों में सोडियम बहुत होता है. इसलिए किडनी की सुरक्षा के लिए इन्हें कम खाएं.

कुछ और हेल्दी चीजें जो कर सकती हैं नुकसान

डार्क सोडा और कोला में फॉस्फोरस एडिटिव्स होते हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. खरबूजा, सूखे मेवे और कुछ जड़ी-बूटियां भी अगर ज्यादा खाई जाएं तो पोटैशियम बढ़ा सकती हैं या दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती हैं. इसलिए किडनी के मरीजों को इन चीजों में भी सावधानी बरतनी चाहिए.

किडनी की सेहत के लिए जरूरी है कि खाने-पीने में संतुलन रखा जाए. इसका मतलब ये नहीं कि इन हेल्दी चीजों को पूरी तरह छोड़ दिया जाए, बल्कि इन्हें सही मात्रा में खाना और जरूरत पड़ने पर हल्के ऑप्शन चुनना है. हाई पोटैशियम वाले फल कम मात्रा में खाएं, डेयरी सीमित करें, प्रोटीन सही मात्रा में लें और नमक कम करें.

हर व्यक्ति की किडनी की स्थिति अलग होती है. इसलिए बेहतर होता है कि किडनी विशेषज्ञ या डाइटिशियन से सलाह ली जाए. वे बताएंगे कि आपको कितना पोटैशियम, कितना फॉस्फोरस और कितना प्रोटीन लेना चाहिए. उनकी गाइडेंस से आप अपनी डाइट को हेल्दी भी रख सकते हैं और किडनी को सुरक्षित भी. सही जानकारी और थोड़ी सावधानी से किडनी लंबे समय तक हेल्दी रह सकती है.

