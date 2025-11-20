scorecardresearch
 

Feedback

फास्ट फूड ने ब‍िगाड़ी भारतीयों की हेल्थ, दोगुना हुआ मोटापा, 57% बीमार‍ियाें की वजह खराब डाइट

भारत में मोटापा जिस तेजी से फैल रहा है, उसी रफ्तार से बीमार‍ियां भी बढ़ रही हैं.विशेषज्ञों का कहना है कि तेज मार्केटिंग, आसानी से उपलब्धता और सस्ती कीमतों ने UPF को लोगों की रोजमर्रा की डाइट का बड़ा हिस्सा बना दिया है और यही आदत आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और अन्य गंभीर बीमारियों को बढ़ा रही है.

Advertisement
X
सॉफ्ट ड्रिंक्स से नूडल्स तक: UPF खपत में विस्फोट और मोटापे की मार
सॉफ्ट ड्रिंक्स से नूडल्स तक: UPF खपत में विस्फोट और मोटापे की मार

भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) की खपत खतरनाक गति से बढ़ रही है. लैंसेट की नई रिपोर्ट के मुताबिक, पैकेज्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, रेडीमेड खाने और इंस्टेंट फूड की बिक्री पिछले करीब 15 साल में 40 गुना बढ़ गई है. इसी दौरान देश में मोटापे के मामले भी तेजी से दोगुने हुए हैं.

द लैंसेट की एक नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) की खपत तेजी से बढ़ रही है और इसका मोटापा व अन्य बीमारियों में बढ़ोतरी से सीधा संबंध है. भारत के नए डाइटरी गाइडलाइन्स के अनुसार, देश में होने वाली 57% बीमारियों का कारण खराब खानपान हो सकता है.

UPF की बिक्री में जबरदस्त उछाल

सम्बंधित ख़बरें

The results showed Zepbound delivering a remarkable 47% greater relative weight loss compared to Wegovy
वेट लॉस इंजेक्शन भारत में हुआ सस्ता! हर हफ्ते की डोज की कीमत होगी इतनी 
WHOs Revelation: Over 1 Billion People Worldwide Affected by Obesity
WHO का खुलासा... देश में बड़ी महामारी बना मोटापा, फास्ट फूड कितना जानलेवा? 
One in 10 children still lives with obesity, and the main culprit is the rise of ultra-processed foods. 
मिल गया मोटापे का नया इलाज! वैज्ञान‍िकों ने खोजा भूख पर कंट्रोल करने वाला प्रोटीन 
ERIN GIROUARD Weight Loss
महिला ने घटाया 34 kg वजन, आप भी अपनाएं ये 10 आदतें 
Ozempic: The Truth About the Miraculous Weight Loss Drug!
ओजेम्पिक को मिली मंजूरी, वजन घटाने की 'चमत्कारी' दवा का क्या है सच? 

2006 में UPF की रिटेल बिक्री लगभग 0.9 बिलियन डॉलर थी जो 2019 में बढ़कर 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई. इसी दौरान भारत में मोटापे के मामलों में भी दोगुना इजाफा हुआ. लैंसेट की इस तीन-भाग वाली सीरीज में बताया गया है कि कैसे UPF ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की जगह ले रहे हैं और इससे डायबिटीज, हार्ट रोग और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं.

UPF क्या होते हैं?

Nova Food Classification System के अनुसार, UPF में बहुत ज्यादा चीनी, नमक और फैट होता है, इनमें ऐडिटिव्स मिलाए जाते हैं और इनमें असली संपूर्ण भोजन (whole food) बहुत कम या लगभग नहीं होता.

Advertisement

आम उदाहरण:
सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज्ड स्नैक्स, फ्लेवर्ड नट्स, प्रोसेस्ड योगर्ट, शराब वाले पेय, इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड आदि. ये उत्पाद डायबिटीज, हार्ट डिज़ीज़ और कुछ तरह के कैंसर के बढ़ते मामलों से जुड़े पाए गए हैं.

UPF की बढ़ती खपत और बिगड़ते स्वास्थ्य सूचकांक

भारत में खाने की आदतों में खतरनाक बदलाव दिख रहे हैं. बच्चों और युवाओं को टारगेट कर आक्रामक विज्ञापन, सेलिब्रिटी प्रमोशन और हर जगह आसानी से मिलने वाले पैकेज्ड फूड इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं.

2019–2021 के बीच:

हर चार में से एक भारतीय (29%) मोटापे का शिकार
हर दस में एक को डायबिटीज
हर सात में एक को प्री-डायबिटीज
हर पांच में दो को पेट का मोटापा
बच्चों में मोटापा 2.1% से बढ़कर 3.4% पहुंच गया

कड़े नियमों की मांग

डॉ. अरुण गुप्ता (पेडियाट्रिशन और न्यूट्रिशन पॉलिसी विशेषज्ञ) ने कहा कि भारत वही स्थिति झेल रहा है जिसकी Lancet ने चेतावनी दी थी. उनका कहना है कि पारंपरिक भारतीय भोजन को UPF तेजी से रिप्लेस कर रहे हैं और मौजूदा नियम इन्हें रोकने के लिए काफी नहीं हैं.

डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी (PHFI) ने भी कहा कि UPF पर कड़े नियम, उत्पादन और मार्केटिंग पर नियंत्रण और पैक पर साफ-साफ चेतावनी लेबल बहुत जरूरी हैं. उन्होंने UPF को advertised addictions कहा यानी ऐसे फूड जो विज्ञापनों के जरिए लोगों की आदत बन जाते हैं और बीमारी बढ़ाते हैं. उनका सुझाव है कि ऐसे उत्पादों पर विज्ञापन और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर बैन होना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement