Winter Health Tips: पूरी सर्दियों नहीं पड़ेंगे बीमार! अपना लें आचार्य बालकृष्ण के ये 5 जरूरी विंटर हेल्थ टिप्स

How To Stay Healthy In Winters: सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं और अब वो वक्त आ गया है जब शामें जल्दी ढलने लगती हैं और ठंडी हवाएं रजाई में घुसकर नींद को और भी मीठा बना देती हैं. लेकिन इसी मौसम में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है. पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने लोगों को सर्दियों में अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी है. उनका कहना है कि ठंड के मौसम में शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है, ऐसे में अगर खानपान और लाइफस्टाइल का ध्यान ना रखा जाए, तो सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर जोड़ों के दर्द तक कई बीमारियां घर कर सकती हैं.

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, इस मौसम में गरम पानी पीना, हेल्दी और पौष्टिक खाना, रेगुलर योग और प्राणायाम करना और शरीर को ठंड से बचाना बेहद जरूरी है. अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो सर्दियां न सिर्फ आरामदायक बल्कि सेहतमंद भी बन सकती हैं. चलिए जानते हैं आचार्य बालकृष्ण ने लोगों को सर्दियों में हेल्दी रहने के क्या टिप्स दिए हैं.



रात को देर तक न जागें, सुबह देर तक न सोएं: आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि ठंड के मौसम में देर रात तक जागना और सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहना सेहत के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने कहा, 'रात को समय पर सो जाइए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए. ज्यादा नींद भी शरीर को सुस्त बना देती है.'

सुबह उठकर करें हल्की एक्सरसाइज: उन्होंने बताया कि ठंड में शरीर को एक्टिव रखने के लिए सुबह के समय हल्की एक्सरसाइज जरूर करें. योग या सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत करें. इससे शरीर गर्म बना रहता है और रोगों से बचाव होता है.

सर्दी में ज्यादा देर तक भूखे न रहें: आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सर्दियों में लंबे समय तक खाली पेट रहना नुकसानदेह है. ठंड के मौसम में डाइजेस्टिव प्रोसेस धीमा हो जाता है, इसलिए समय पर पौष्टिक खाना जरूरी है. उन्होंने कहा, 'थोड़ा-थोड़ा खाइए लेकिन देर तक भूखे मत रहिए, वरना कमजोरी और बीमारियां घेर सकती हैं.'

सर्दियों में भी नहाना है जरूरी: कई लोग ठंड की वजह से नहाने से बचते हैं, लेकिन आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि दिन में एक बार जरूर नहाइए. उन्होंने बताया कि ऐसा करने से स्किन की खुजली, फंगल इंफेक्शन और स्किन एलर्जी से बचा जा सकता है. साथ ही साफ कपड़े पहनना और समय-समय पर कपड़े धोना भी जरूरी है.



रात का खाना खाकर तुरंत न सोएं: आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि सर्दियों में खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना पाचन पर बुरा असर डालता है. उन्होंने सलाह दी कि 'रात में खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलें या कुछ कदम चलें, इससे पाचन ठीक रहता है और शरीर हल्का महसूस होता है.'

