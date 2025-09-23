हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है कम! 40 की उम्र के बाद महिलाएं अपना लें ये टिप्स

40 की उम्र जिंदगी का एक नया पड़ाव होती है, इस समय परिवार, काम और जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाती हैं. लेकिन सच यह है कि इस उम्र में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत भी होती है. खासतौर पर उम्र के इस पड़ाव पर अपने दिल का खास ध्यान रखना चाहिए.

हाल ही में एक इंटरव्यू में व्हाइट लोटस इंटरनेशनल हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विजय डी’सिल्वा ने बताया कि 40 की उम्र में कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपकी दिल की सेहत को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं. 40 प्लस होन के बाद महिलाओं को अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर ने कुछ आसान तरीके भी बताए हैं, जिन्हें इस उम्र के बाद हर महिला को फॉलो करने ही चाहिए.

क्यों जरूरी है 40 की उम्र में दिल का ख्याल?

सबसे पहले तो ये बात लीजिए कि इस उम्र में महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है जो दिल को बीमारियों से बचाता है. इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म धीमा होने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है.

कई रिसर्च बताती हैं कि 45 साल से अधिक उम्र की करीबन आधी महिलाएं हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहती हैं और इन चीजों को बहुत हल्के में लेती हैं जो आगे चलकर उनके दिल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है. इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका दिल फिट रहे तो आपको इन कुछ बातों को अपने रूटीन में शामिल करना होगा.

हार्ट को हेल्दी रखने के 5 आसान तरीके

हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए

समय-समय पर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं.

डॉक्टर से अपने दिल की सेहत पर खुलकर बात करें.

चाहें तो ऑनलाइन यानी टेली-कंसल्टेशन भी कर सकती हैं.

एक्टिव रहें

कम से कम 30 मिनट वॉक, योगा, रनिंग या साइक्लिंग करें.

छोटी-छोटी एक्टिविटी भी मदद करती है, जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ना.

बैलेंस डाइट लें

रोज की डाइट में हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करें.

पैकेज्ड और ऑयली स्नैक्स से बचें.

40 की उम्र के बाद हेल्दी खाना डाइट में शामिल करें.

स्ट्रेस और स्लीप पर ध्यान दें

मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें.

रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें.

स्ट्रेस और नींद की कमी, दोनों दिल को नुकसान पहुंचाते हैं.

वजन कंट्रोल रखें

जरूरत से ज्यादा वजन दिल पर प्रेशर डालता है.

रोज थोड़ा-थोड़ा चलना और एक्टिव रहना वजन कंट्रोल में मदद करता है.



