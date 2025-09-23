हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है कम! 40 की उम्र के बाद महिलाएं अपना लें ये टिप्स

40 की उम्र जिंदगी का एक नया पड़ाव होती है, इस समय परिवार, काम और जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाती हैं. लेकिन सच यह है कि इस उम्र में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत भी होती है. खासतौर पर उम्र के इस पड़ाव पर अपने दिल का खास ध्यान रखना चाहिए.
हाल ही में एक इंटरव्यू में व्हाइट लोटस इंटरनेशनल हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विजय डी’सिल्वा ने बताया कि 40 की उम्र में कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपकी दिल की सेहत को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं. 40 प्लस होन के बाद महिलाओं को अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर ने कुछ आसान तरीके भी बताए हैं, जिन्हें इस उम्र के बाद हर महिला को फॉलो करने ही चाहिए.
सबसे पहले तो ये बात लीजिए कि इस उम्र में महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है जो दिल को बीमारियों से बचाता है. इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म धीमा होने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है.
कई रिसर्च बताती हैं कि 45 साल से अधिक उम्र की करीबन आधी महिलाएं हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहती हैं और इन चीजों को बहुत हल्के में लेती हैं जो आगे चलकर उनके दिल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है. इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका दिल फिट रहे तो आपको इन कुछ बातों को अपने रूटीन में शामिल करना होगा.