बुढ़ापे तक हड्डियां रहेंगी मजबूत! डॉक्टर के बताए 5 फूड्स को करें डाइट में शामिल

Foods for bone and joint health: गलत डाइट, एक्सरसाइज की कमी और अनहेल्दी आदतें हड्डियों को समय से पहले कमजोर कर सकती हैं और फ्रैक्चर या जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती हैं. ऐसे में अपने खान-पान का ध्यान रखकर आप हड्डियों और जोड़ों को लंबे समय तक मजबूत रख सकते हैं.

हड्डियों की मजबूती के लिए फूड्स (Photo- AI generated)
हड्डियों और जोड़ों (जॉइंट) की मजबूती सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ कमजोर नहीं होती, बल्कि हमारी खान-पान की आदतों और लाइफस्टाइल का भी इस पर बड़ा असर पड़ता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के आंकड़ों के मुताबिक, हर साल करीब 15 लाख लोग हड्डियों से जुड़ी बीमारियों की वजह से फ्रैक्चर का शिकार होते हैं. 

ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मोहित गुप्ता ने हाल ही में अपने  इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें वे कहते हैं कि कुछ खास फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके हड्डियों को मजबूत रखा जा सकता है और भविष्य में जॉइंट या हड्डियों की सर्जरी की जरूरत को कम किया जा सकता है. उन्होंने 5 खास फूड्स के बारे में बताया जिन्हें रोजाना खाने से हड्डियों और जॉइंट की सेहत बेहतर होती है. तो आइए जानते हैं डॉक्टर के बताए उन फूड्स के बारे में जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे.

हरी पत्तेदार सब्जियां

डॉ. गुप्ता कहते हैं कि पालक, केल और ब्रोकली जैसी सब्जियां हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. इनमें कैल्शियम और विटामिन K भरपूर होता है जो हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है.

फैटी फिश

सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियाँ ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D से भरपूर होती हैं. ये दोनों जोड़ों की सूजन कम करने और उन्हें फ्लेक्सिबल बनाए रखने में मदद करते हैं.

डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी फूड्स को डॉ. गुप्ता कैल्शियम और प्रोटीन का पावरहाउस बताते हैं. ये हड्डियों को मजबूत करते हैं और टूट-फूट से बचाते हैं.

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट और चिया सीड्स में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो नई हड्डियों के बनाने में मदद करते हैं और जॉइंट को मजबूत रखते हैं.

खट्टे फल

डॉ. गुप्ता के मुताबिक, संतरा, नींबू और आंवला जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं. ये शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करते हैं जो हड्डियों और जॉइंट को फ्लेक्सिबल और हेल्दी रखता है.

अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी हड्डियां मजबूत रहें और जोड़ों में दर्द न हो तो इन 5 चीजों को अपने रोज के खाने में जरूर शामिल करें ताकि आपकी हड्डियां आपका हमेशा साथ दें.

