scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Fatty liver symptoms: 38% भारतीयों को फैटी लिवर! ये संकेत दिखें तो आप भी हो सकते हैं रिस्क में

Fatty liver symptoms: फैटी लिवर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी काफी बड़ी समस्या बनी हुई है. फैटी लिवर के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें पहचानकर इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

Advertisement
X
फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण पहचानना मुश्किल होता है. (Photo: Ai Generated)
फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण पहचानना मुश्किल होता है. (Photo: Ai Generated)

Fatty liver symptoms: भारत में मोटापा, डायबिटीज और कैंसर जैसी कई बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, इनमें एक बीमारी और काफी कॉमन है जो है नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD). PIB की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 35-38 प्रतिशत लोगों को फैटी लिवर की बीमारी है. यह डिजीज बिना किसी संकेत के भी शरीर में घर कर जाती है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (MD, MPH) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में बताया है कि इस बीमारी के कुछ कॉमन संकेत होते हैं जो इंसान समझ नहीं पाता और उन्हें अनदेखा कर देता है. यदि उन संकेतों को पहचान लिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है. तो आइए उन संकेतों को जान लीजिए.

लगातार थकान बने रहना या एनर्जी की कमी

फैटी लिवर थकान आम थकान से अलग है क्योंकि यह आराम करने पर भी खत्म नहीं होती. दरअसल, लिवर शरीर के पोषक तत्वों को एनर्जी में बदलता है और जब इसके अंदर चर्बी जम जाती है तो इसकी प्रोसेस धीमी हो जाती है. इससे धीरे-धीरे दिनभर थकान बनी रहती है और एनर्जी में भी कमी आ जाकी है.

सम्बंधित ख़बरें

फैटी लिवर को कम करने के लिए पिएं ये खास ड्रिंक्स (Photo- Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)
Fatty Liver कम करने में मदद करेंगी ये 3 ड्रिंक्स, डॉक्टर ने बताए नाम 
Liver
“किडनी-लिवर तबाह कर रहे शॉर्टकट!” 
liver disease risk
इस ब्लड ग्रुप के लोगों को लिवर डैमेज का खतरा ज्यादा, नई रिसर्च में खुलासा 
Lemon For Liver Health
लिवर के लिए 'वरदान' है ये खट्टा फल, आचार्य बालकृष्ण ने बताए फायदे 
Kidney and Liver Health
किडनी-लिवर को तबाह कर रहे ये देसी शॉर्टकट! डॉक्टर की चेतावनी 

पेट-कमर के आसपास चर्बी जमना

फैटी लिवर पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें पेट के आसपास के हिस्से में चर्बी जम जाती है. भले ही शरीर का बाकी हिस्सा पतला हो, लेकिन अगर कमर और पेट का साइज बढ़ गया है तो यह संकेत है कि शरीर के अंदरूनी अंग खासकर लिवर के आसपास फैट जमा हो रहा है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक समस्याओं की शुरुआत का इशारा हो सकता है.

Advertisement

दाईं पसलियों के नीचे हल्का दर्द

कभी-कभी दाईं ओर भारीपन, दबाव या हल्का दर्द महसूस होता है. इसका संकेत हो सकता है कि लिवर सूज गया है या इंफ्लेमेशन हो गया है. यह दर्द गंभीर नहीं होता, बल्कि एक शांत दर्द या भारीपन की तरह महसूस होता है. इसलिए थकान और वजन बढ़ने के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

इंसुलिन रेजिस्टेंस के सूक्ष्म संकेत

फैटी लिवर डिजीज का गहरा रिश्ता इंसुलिन रेजिस्टेंस से है यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देतीं. भोजन के बाद जल्दी भूख लगना, अचानक एनर्जी क्रैश होना या गर्दन व बगल की त्वचा का काला पड़ना संकेत हैं कि शरीर का शुगर कंट्रोल बिगड़ने लगा है और आगे चलकर डायबिटीज हो सकती है.

मतली आना या भूख कम लगना

जब लिवर में चर्बी जम जाती है तो उसका फैट और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने की क्षमता घट जाती है. ऐसे में पेट में गड़बड़ी, जल्दी पेट भर जाना या खाने में अरुचि महसूस हो सकती है. ये संकेत है कि शरीर अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा है.

यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत नजर आते हैं तो ये फैटी लिवर डिजीज के लक्षण हो सकते हैं. इसलिए इससे मिलते जुलते लक्षण दिखने पर भी आप तुरंत किसी एक्सपर्ट से मिलें और उनसे सलाह लें. ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement