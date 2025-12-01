Fatty liver symptoms: 38% भारतीयों को फैटी लिवर! ये संकेत दिखें तो आप भी हो सकते हैं रिस्क में

Fatty liver symptoms: भारत में मोटापा, डायबिटीज और कैंसर जैसी कई बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, इनमें एक बीमारी और काफी कॉमन है जो है नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD). PIB की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 35-38 प्रतिशत लोगों को फैटी लिवर की बीमारी है. यह डिजीज बिना किसी संकेत के भी शरीर में घर कर जाती है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (MD, MPH) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में बताया है कि इस बीमारी के कुछ कॉमन संकेत होते हैं जो इंसान समझ नहीं पाता और उन्हें अनदेखा कर देता है. यदि उन संकेतों को पहचान लिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है. तो आइए उन संकेतों को जान लीजिए.

लगातार थकान बने रहना या एनर्जी की कमी

फैटी लिवर थकान आम थकान से अलग है क्योंकि यह आराम करने पर भी खत्म नहीं होती. दरअसल, लिवर शरीर के पोषक तत्वों को एनर्जी में बदलता है और जब इसके अंदर चर्बी जम जाती है तो इसकी प्रोसेस धीमी हो जाती है. इससे धीरे-धीरे दिनभर थकान बनी रहती है और एनर्जी में भी कमी आ जाकी है.

पेट-कमर के आसपास चर्बी जमना

फैटी लिवर पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें पेट के आसपास के हिस्से में चर्बी जम जाती है. भले ही शरीर का बाकी हिस्सा पतला हो, लेकिन अगर कमर और पेट का साइज बढ़ गया है तो यह संकेत है कि शरीर के अंदरूनी अंग खासकर लिवर के आसपास फैट जमा हो रहा है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक समस्याओं की शुरुआत का इशारा हो सकता है.

दाईं पसलियों के नीचे हल्का दर्द

कभी-कभी दाईं ओर भारीपन, दबाव या हल्का दर्द महसूस होता है. इसका संकेत हो सकता है कि लिवर सूज गया है या इंफ्लेमेशन हो गया है. यह दर्द गंभीर नहीं होता, बल्कि एक शांत दर्द या भारीपन की तरह महसूस होता है. इसलिए थकान और वजन बढ़ने के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

इंसुलिन रेजिस्टेंस के सूक्ष्म संकेत

फैटी लिवर डिजीज का गहरा रिश्ता इंसुलिन रेजिस्टेंस से है यानी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देतीं. भोजन के बाद जल्दी भूख लगना, अचानक एनर्जी क्रैश होना या गर्दन व बगल की त्वचा का काला पड़ना संकेत हैं कि शरीर का शुगर कंट्रोल बिगड़ने लगा है और आगे चलकर डायबिटीज हो सकती है.

मतली आना या भूख कम लगना

जब लिवर में चर्बी जम जाती है तो उसका फैट और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने की क्षमता घट जाती है. ऐसे में पेट में गड़बड़ी, जल्दी पेट भर जाना या खाने में अरुचि महसूस हो सकती है. ये संकेत है कि शरीर अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा है.

यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत नजर आते हैं तो ये फैटी लिवर डिजीज के लक्षण हो सकते हैं. इसलिए इससे मिलते जुलते लक्षण दिखने पर भी आप तुरंत किसी एक्सपर्ट से मिलें और उनसे सलाह लें. ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके.

