Fatty Liver कम करने में मदद करेंगी ये 3 ड्रिंक्स, Fortis डॉक्टर ने बताए नाम

लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. यह खून को साफ करने, बॉडी को डिटॉक्स करने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने जैसे कई जरूरी काम करता है. लेकिन आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से फैट लिवर की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है. अच्छी बात यह है कि खान-पान और लाइफस्टाइल अपनाकर इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है.

फोर्टिस (Fortis), वसंत कुंज के सीनियर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य का कहना है कि लिवर में खुद को हील करने की क्षमता होती है बस जरूरत है उसे सही सपोर्ट देने की. रोजाना की छोटी-छोटी हेल्दी आदतें लिवर की सूजन कम करती हैं, फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाती हैं और लिवर को लंबे समय तक होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं. उन्होंने लिवर को हेल्दी रखने के लिए तीन नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में बताया है जो लिवर डिटॉक्स करने और उसे सही से काम करने में मदद कर सकती हैं.



ब्लैक कॉफी

डॉ. वत्स्य के अनुसार, ब्लैक कॉफी लिवर के लिए काफी फायदेमंद है. उनके अनुसार, ब्लैक कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट लिवर को नुकसान से बचाते हैं और लिवर कैंसर, फाइब्रोसिस और दूसरी बीमारियों का खतरा कम करते हैं. लेकिन इसका पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे बिना चीनी, बिना दूध और बिना क्रीम के पिएंगे.

ग्रीन टी

दूसरा नेचुरल ड्रिंक्स है ग्रीन टी है. डॉ. वत्स्य के अनुसार, रोजाना ग्रीन टी पीना लिवर के लिए काफी फायदेमंद है. इसमें मौजूद कैटेचिन्स और EGCG जैसे खास कंपाउंड लिवर की फैट कम करने में मदद करते हैं और शरीर की सूजन भी घटाते हैं. उनका कहना है कि एक दिन में 3–4 कप ग्रीन टी पीना फायदेमंद है. लेकिन हाई-डोज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि यह लिवर पर ज्यादा दबाव डाल सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है.

चुकंदर का जूस

डॉ. वत्स्य कहते हैं कि चुकंदर के जूस में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लिवर के डिटॉक्स एंजाइम को एक्टिव करते हैं. इससे शरीर में जमा फैट टूटने में मदद मिलती है और लिवर खुद को तेजी से ठीक कर पाता है. रोज आधा गिलास ताजा चुकंदर का जूस पीना काफी है. हालांकि उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों को किडनी स्टोन या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें चुकंदर का जूस सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए.

