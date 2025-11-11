scorecardresearch
 

बिना टेस्ट के फैटी लिवर का पता कैसे लगाएं? 24 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर ने बताया आसान तरीका

फैटी लिवर की समस्या इस समय सबसे आम दिक्कत बनी हुई है और इसके लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं. मगर इस बीच 24 साल के एक्सपीरियंस डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. बृजमोहन अरोड़ा ने वीडियो में बताया है कि बिना ब्लड टेस्ट कराए आप फैटी लिवर का पता लगा सकते हैं.

फैटी लिवर का खतरा कम उम्र के लोगों में भी बढ़ रहा है. (Photo: AI)
फैटी लिवर और इंसुलिन रेसिस्टेंस एक खतरनाक जोड़ी हैं, जब लिवर में फैट जमा होता है तो यह इंसुलिन रेसिस्टेंस को ट्रिगर करता है. इसके बाद शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे और अधिक फैट लिवर में इकट्ठा होने लगता है. यह साइकिल धीरे-धीरे बढ़ता है और गंभीर समस्याएं पैदा करता है, जैसे NASH (नॉन-एल्कोहोलिक स्टेटोहैपेटाइटिस), जिसमें लिवर में सूजन और नुकसान होने लगता है. ज्यादातर लोग लिवर या प्री-डायबिटीज की स्थिति जानने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना ब्लड टेस्ट कराए भी शरीर के कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण देखकर भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है?

नई दिल्ली के द्वारका में 24 साल के एक्सपीरियंस डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. बृजमोहन अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वे बिना ब्लड टेस्ट के किसी मरीज की लिवर हेल्थ और प्री-डायबिटीज की स्थिति का पता लगा सकते हैं. 

डॉ. अरोड़ा कहते हैं, मेरे एक मरीज ने मुझसे पूछा, ‘डॉक्टर, मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरा लिवर हेल्दी है या नहीं.’ वह पहले फैटी लिवर के मरीज रह चुके थे और वह प्री-डायबिटीज में वापस गए हैं या नहीं, यह जानना चाहते थे. मैंने उनके पूरे शरीर का परीक्षण किया और बिना ब्लड टेस्ट के यह निर्धारित किया कि क्या उन्हें फैटी लिवर और इंसुलिन रेसिस्टेंस है. वीडियो में डॉ. अरोड़ा ने कुछ नॉन-इनवेसिव शारीरिक संकेत बताए, जो फैटी लिवर और इंसुलिन रेसिस्टेंस के होने का इशारा दे सकते हैं. 

  • भारी, हार्ड विसरल फैट (पेट की मोटाई)
  • गले या बगल में स्किन टैग्स (मोल्स या त्वचा की छोटी गांठें)
  • पैरों में लाल या बैंगनी लाइन्स, खासकर टखनों के पास
  • हाई ब्लड प्रेशर (140/90 या उससे ऊपर)

अगर आपका पेट बहुत उभरा हुआ है और खासतौर से कठोर है, तो यह खतरनाक संकेत है. इसका मतलब है कि आपके शरीर में विसरल फैट जमा हो रहा है, और फैटी लिवर का खतरा है.

अगर आपके गले या बगल में त्वचा पर गांठें (स्किन टैग्स) हैं, तो यह इंसुलिन रेसिस्टेंस का पहला संकेत है.

अगर आपके पैरों में लाल या बैंगनी छोटी लाइन्स दिखाई दे रही हैं, खासकर टखनों पर, तो यह भी इंसुलिन रेसिस्टेंस का लक्षण है.

अगर आपके गाल की हड्डियां दिखाई नहीं दे रही हैं और चेहरा फूला हुआ है, तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है.

इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है, जैसे 145 या 150, तो यह खतरनाक है. यह इंसुलिन रेसिस्टेंस के सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल लक्षणों में से एक है. 


 

