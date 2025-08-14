वेट लॉस इंजेक्शन लगाना होगा आसान...मौनजारो का क्विकपेन भारत में लॉन्च, डोज के मुताबिक ये होगी कीमत

Mounjaro KwikPen Price in india: अमेरिका की एली लिली कंपनी ने मार्च 2025 में वजन घटाने वाली दवा मौनजारो (टिर्जेपेटाइड) भारत में लॉन्च की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्च होने के 3 महीने में ही मौनजारों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी. ऑनलाइन डेटाबेस और एनालेटिकल टूल्स फार्माट्रैक जो कि भारतीय दवा बाजार के बारे में जानकारी देता है, उसके आंकड़ों के मुताबिक, एली लिली ने मात्र 3 महीनों में ही 50 करोड़ रुपये की बिक्री कर दी थी. मौनजारो को रासायनिक रूप से टिर्जेपेटाइड के रूप में जाना जाता है. यह GIP (ग्लूकोज-निर्भर इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड) और GLP-1 (ग्लूकागन-जैसे पेप्टाइड-1) हार्मोन रिसेप्टर्स को एक्टिव करके अपना काम करता है. पहले मौनजारो दवा शीशी में उपलब्ध थी लेकिन अब कंपनी ने मौनजारो क्लिकपेन (Mounjaro KwikPen) लॉन्च कर दिया है.



क्विकपेन लॉन्च के बाद से एली लिली (मौनजारो) की नोवो नॉर्डिस्क (वेगोवी) से कॉम्पिटिशन बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि वेगोवी ने जून 2025 में क्विकपेन से ही भारत में वेट लॉस दवा की शुरुआत की थी. मौनजारो का ये क्विकपेन शीशी वाली दवा से कितना अलग होगा, इस बारे में भी जान लीजिए.

वेट लॉस दवा की मांग और कीमत

एली लिली ने भारत में सबसे पहले मार्च के अंत में डायबिटीज और मोटापे के लिए 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम की शीशियों में दवा उपलब्ध कराई थी. मौनजारो और वेगोवी, दोनों की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखी गई और जुलाई के आंकड़े पिछले महीने की तुलना में दोगुने हो गए हैं.

मौनजारो क्विकपेन 6 खुराक में उपलब्ध है. 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 7.5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 12.5 मिलीग्राम और 15 मिलीग्राम. इन दवाओं की कीमत 1 महीने की खुराक की कीमत 2.5 मिलीग्राम के लिए 14,000 रुपये, 5 मिलीग्राम के लिए 17,500 रुपये, 7.5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की कीमत 22,000 रुपये और 12.5 मिलीग्राम और 15 मिलीग्राम की कीमत 27,500 रुपये होगी.

मौनजारो क्विकपेन कैसे काम करेगा?

मौनजारो क्विकपेन मल्टीडोज वाला पेन है जिसमें खुराक पहले से भरी हुई रहेगी. इसे सिंगल यूज के लिए डिजाइन किया गया है. इसे सप्ताह में एक बार इंजेक्शन की तरह लगाना होगा और कोई भी इसे खुद लगा सकता है. यह टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए बनाया गया है जो उन्हें दवा लेने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है.

मौनजारो दो हार्मोनों, जीआईपी (ग्लूकोज-निर्भर इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड) और जीएलपी-1 (ग्लूकागन-जैसे पेप्टाइड-1) को एक्टिव करता है जो ब्लड शुगर और भूख को कंट्रोल करते हुए वेट लॉस करते हैं.

