Early Signs of Liver Cancer: बड़ी खामोशी से आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है लिवर कैंसर, पेट दर्द समझ ना करें कोताही

Early Signs of Liver Cancer: लिवर कैंसर शुरुआत में चुपचाप बढ़ता है, इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है. बिना वजह वजन घटना, भूख कम लगना, पीलिया जैसे संकेत लिवर कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं. इन लक्षणों के दिखते ही डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है ताकि बीमारी समय रहते पकड़ी जा सके.

लिवर कैंसर में पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन या सूजन महसूस हो सकती है. (Photo: Freepik/Pexels)

Early Signs of Liver Cancer: लिवर कैंसर आज दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसरों में गिना जा रहा है और यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती है. ये इसलिए भी खतरनाक रूप ले लेता है क्योंकि शुरुआत में इसके आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. लोग बिल्कुल ठीक महसूस करते रहते हैं, जबकि अंदर ही अंदर लिवर कैंसर उन्हें जकड़ लेता है. इसी वजह से अधिकतर लोगों को इसके बारे में तब पता चलता है जब कैंसर काफी बढ़ चुका होता है और इलाज में समय लगने लगता है.

लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर हम इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना सीख लें तो समय रहते जांच और इलाज शुरू किया जा सकता है. यानी जागरुकता ही इसका सबसे पहला बचाव है. जितनी जल्दी इसके लक्षणों की पहचान होगी, उतनी ही आसानी से इलाज भी संभव है. अब सवाल ये है कि आखिर लिवर कैंसर के लक्षण होते क्या हैं? चलिए जानते हैं.

क्या होता है लिवर कैंसर?
जब लिवर सेल्स अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनमें कैंसर वाले सेल बनने लगते हैं, तो इसे लिवर कैंसर कहा जाता है. सबसे आम तरह का लिवर कैंसर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होता है. इसके अलावा बाइल डक्ट कैंसर यानी कोलांजियोकार्सिनोमा और बहुत ही रेयर प्रकार का फाइब्रोलामेलर कार्सिनोमा भी देखा जाता है. शुरू में लक्षण हल्के या छुपे रहते हैं, इसलिए बीमारी आगे बढ़ने पर इलाज मुश्किल हो जाता है.

1. बिना वजह वजन कम होना: अगर आपका वजन बिना वजह कम हो रहा है, तो ये लिवर कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. कई बार इसके साथ भूख कम लगना, थकान महसूस होना और पेट में दर्द या डिस्कंफर्ट भी जुड़ा होता है. ये बदलाव धीरे-धीरे होता है, इसलिए लोग इसे नॉर्मल समझकर अनदेखा कर देते हैं.

2. भूख का अचानक कम हो जाना: लिवर कैंसर बढ़ने पर खाने की इच्छा कम हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर में बढ़ता ट्यूमर पेट के आसपास दिक्कत पैदा करता है और खाने के बाद भारीपन या हल्का दर्द महसूस हो सकता है. लगातार भूख कम लगे तो डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए.

3. मतली और उल्टी होना: लिवर ठीक से काम नहीं करता तो पाचन पर भी असर पड़ता है. इस वजह से लगातार मतली आना या बार-बार उल्टी जैसा महसूस होना आम बात है. कई लोग इसे फूड पॉइजनिंग, कमजोर पेट या मौसम बदलने का असर समझ लेते हैं, लेकिन अगर ये परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, तो यह लिवर कैंसर की ओर इशारा कर सकती है.

4. हमेशा थकान महसूस होना: लिवर कैंसर में शरीर बहुत ज्यादा थकान महसूस करने लगता है. ये थकान सामान्य थकान से अलग होती है, क्योंकि यह आराम करने पर भी ठीक नहीं होती. डॉक्टर बताते हैं कि शरीर कैंसर से लड़ने में काफी ऊर्जा खर्च करता है, जिसकी वजह से इंसान पूरे समय थका हुआ और कमजोर महसूस करता है.

5. पीलिया: लिवर कैंसर का एक शुरुआती और साफ दिखाई देने वाला संकेत पीलिया है. इसमें स्किन और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ने लगता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर खून से बिलीरूबिन नाम के पिगमेंट को फिल्टर नहीं कर पाता और वो शरीर में जमा होने लगता है. पीलिया दिखते ही तुरंत मेडिकल सलाह लेना जरूरी है.

6. पेट और पेट के आसपास सूजन: लिवर कैंसर में पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन या सूजन महसूस हो सकती है. कई बार लिवर के बढ़ने से यह सूजन होती है, तो कभी शरीर में पानी जमा होने की वजह से पेट फूलने लगता है. ये बदलाव धीरे-धीरे बढ़ते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें गैस या डाइजेशन की समस्या समझ लेते हैं.

कुछ और शुरुआती संकेत
कई लोगों में स्किन में लगातार खुजली रहना, बिना वजह बुखार आना, पेट पर नसें उभरकर दिखना या आसानी से चोट लग जाना भी देखा जाता है. ये लक्षण अकेले दिखाई दें तो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर साथ में ऊपर बताए लक्षण भी हों, तो डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी है.

लिवर कैंसर के पीछे क्या होती है वजह?
लिवर कैंसर तब शुरू होता है जब लिवर सेल्स के डीएनए में बदलाव आ जाता है. डीएनए ही सेल्स को बताता है कि उन्हें कैसे बढ़ना, काम करना और कब खत्म होना है. जब इसमें गड़बड़ी होती है, तो सेल्स कंट्रोल से बाहर बढ़ने लगती हैं और कैंसर बनता है. कुछ आदतें और बीमारियां इस डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे लंबे समय तक शराब पीना, फैटी लिवर की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज और स्मोकिंग. ये सभी चीजें लिवर पर लगातार दबाव डालती हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा देती हैं.

---- समाप्त ----
