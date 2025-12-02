Baby's Kidney Health: रोजाना डायपर पहनाने से बच्चों की किडनी होती है खराब? बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया सच

जब कोई माता-पिता बनता है, तब उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं. ना केवल उनकी जिंदगी बल्कि उनकी शॉपिंग लिस्ट में बहुत सी नई चीजें जुड़ जाती हैं. इन्हीं में से एक डायपर्स हैं. छोटे बच्चों के माता-पिता की जिंदगी डायपर के बिना सच में अधूरी लगती है. सुबह से रात तक बच्चे की देखभाल के बीच डायपर उनका सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं. घर का काम हो, ऑफिस की तैयारी हो, बाजार जाना हो या फिर बेबी को आराम से सुलाना हो, डायपर हर पल जिंदगी को थोड़ा आसान बना देते हैं. खासकर पहली बार माता-पिता बने लोग तो डायपर को किसी मैजिक प्रोडक्ट की तरह मानते हैं, जो हर छोटी-बड़ी परेशानी को हल कर देता है.



आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि बार-बार कपड़े बदलें या हर थोड़ी देर में नहाने-धुलाने की झंझट उठाएं. इसी वजह से डायपर ने बच्चों की देखभाल को बेहद सुविधाजनक बना दिया है और पेरेंट्स का भरोसा भी दिन-ब-दिन इनपर बढ़ता गया है. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह ने सभी को चौंका दिया है. वह अफवाह क्या है? अफवाह ये है कि डायपर पहनाने से बच्चों की किडनी खराब हो सकती है. यह सुनते ही कई मम्मियों का दिल बैठ गया और चिंता बढ़ गई है. लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर.



डायपर से होती है बच्चों की किडनी खराब?

पेडियाट्रिशन डॉ. संतोष यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल होते इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने अपने वीडियो में समझाया कि डायपर का किडनी से कोई लेना–देना ही नहीं है. किडनी शरीर के अंदर बहुत गहराई में होती है और हड्डियों और मसल्स की कई लेयर्स के अंदर पूरी तरह सुरक्षित रहती है. बाहर पहनाई जाने वाली चीज जैसे डायपर या कपड़े कभी भी किडनी तक पहुंच ही नहीं सकते. डायपर तो सिर्फ स्किन की बाहरी सतह को छूता है, इसलिए किडनी पर असर पड़ने का सवाल ही नहीं उठता.



कहां होती है असल दिक्कत?

डॉ. संतोष बताते हैं कि डायपर से किडनी पर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर बच्चों को स्किन की दिक्कतें जरूर हो सकती हैं. अगर डायपर देर तक गीला या गंदा ही लगा रह जाए, तो बच्चे की स्किन लाल हो सकती है, जलन हो सकती है या उस पर रैशेज हो सकते हैं. कई बार पेरेंट्स इन रैशेज को देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं किडनी में समस्या तो नहीं, जबकि ये पूरी तरह से स्किन की ऊपरी समस्या होती है अंदरूनी नहीं.



किडनी की असली दिक्कतें कैसे होती हैं?

नवजात या छोटे बच्चों में किडनी की परेशानियां डायपर से नहीं, बल्कि पूरी तरह अलग कारणों से होती हैं जैसे डिहाइड्रेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI), जन्म से जुड़ी कोई समस्या या अन्य मेडिकल कंडीशंस. ऐसी समस्याएं डॉक्टर ही जांचकर और इलाज करके ठीक कर सकते हैं. लेकिन इनका डायपर से कोई संबंध नहीं होता.

घबराने की जरूरत नहीं

ऐसे में पेरेंट्स बेझिझक अपने बच्चे को डायपर पहना सकते हैं. हां, बस ये ध्यान रखें कि डायपर बार-बार बदलें, बेबी की स्किन साफ और सूखी रखें और कभी-कभी हवा लगने दें. इससे रैशेज जैसी छोटी समस्याएं भी नहीं होंगी. किडनी को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डायपर से किडनी को कोई नुकसान नहीं होता.

