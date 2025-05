India में सामने आए कोव‍िड के JN.1 वेरिएंट के केस, जानें- ये कितना खतरनाक, क्या वैक्सीन आएगी काम

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 19 मई तक 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हैं. अब सवाल यह है कि क्या यह JN.1 वेरिएंट सामान्य फ्लू जैसा है या इसमें कुछ नया है? क्या मौजूदा वैक्सीन इस वैर‍िएंट पर काम करेगी, एक्सपर्ट से जान‍िए.

X

Corona cases have started to increase in the country.