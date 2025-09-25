चिया सीड्स का पानी छोड़िए! इस तरह Chia Seeds खाने से मिलेगा और भी ज्यादा फायदा, एनएचएस सर्जन ने किया दावा

चिया सीड्स इन दिनों लोगों के पसंदीदा हेल्थ फूड्स में से एक बन गए हैं. ये वेट लॉस में लोगों की मदद करने से लेकर और कई हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं. चिया सीड्स खाने के साथ ही लोग चिया सीड्स का पानी भी पीते हैं. लेकिन आपको कैसा लगेगा जानकर अगर हम आपको कहें कि इन छोटे सुपरसीड्स को डाइट में शामिल करने का कोई बेहतर तरीका भी हो? ब्रिटेन स्थित एनएचएस सर्जन और हेल्थ इन्फ्लुएंसर डॉ. करण राजन कहते हैं कि चिया सीड्स को दही के साथ मिलाकर पीना चिया सीड्स का पानी पीने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे दही के साथ चिया सीड्स खाना पोषक तत्वों के अब्सॉर्पशन को बेहतर बनाता है, गट हेल्थ को बूस्ट करता है और आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है.

प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का फायदा

दही में लैक्टोबैसिलस और बिफीडोबैक्टीरिया जैसे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है. चिया सीड्स में सॉल्युबल फाइबर और म्यूसिलेज होता है, जो प्रीबायोटिक्स का काम करता है. जब चिया सीड्स और दही को आपस में मिलाया जाता है, तो ये एक नेचुरल बैलेंस बनाता है. प्रीबायोटिक्स दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया को डाइट देते हैं और शॉर्ट-चेन फैटी एसिड (SCFA) बनाने में मदद करते हैं.

डॉ. करण राजन के अनुसार, दही और चिया सीड्स को मिलाकर खाने से आपके पेट हेल्दी रहता है और डाइजेशन बूस्ट करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है. जब ये दोनों मिलते हैं, तो इसमें मौजूद पोषक तत्व एक-दूसरे की मदद से शरीर में अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं. उदाहरण के लिए, दही में कैल्शियम, विटामिन डी और फैट्स होते हैं, जो शरीर को चिया सीड्स में मौजूद फैट्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं. इसलिए, दही और चिया को मिलाकर खाना सिर्फ चिया सीड्स वॉटर पीने से ज्यादा पौष्टिक माना जाता है.

भूख कंट्रोल करने में मददगार: चिया सीड्स से मिलने वाला फाइबर और दही से मिलने वाला प्रोटीन और फैट मिलकर भूख को कंट्रोल करते हैं. डॉ. राजन बताते हैं कि ये कॉम्बिनेशन GLP-1, कोलेसिस्टोकाइनिन और PYY जैसे नेचुरल हार्मोन को एक्टिव करता है, जिससे आप लंबे समय तक तृप्त रहते हैं. इससे भूख को कंट्रोल करना और बैलेंस डाइट बनाए रखना आसान हो जाता है.

स्लो और बैलेंस्ड फर्मेंटेशन: चिया सीड्स का पानी कोलन में जल्दी फर्मेंट हो सकता है और कभी-कभी गैस का कारण बन सकता है. हालांकि, चिया और दही का मिक्स धीरे-धीरे फर्मेंट होता है. इस धीमे फर्मेंटेशन प्रोसेस से ब्यूटिरेट और प्रोपियोनेट जैसे फैटी एसिड का एक बड़ा ग्रुप बनता है, जो सीधे चिया सीड्स वॉटर पीने की तुलना में आपके गट और मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है.

