Belly Fat Tips: तेजी से कम होगा पेट की चर्बी, अगर अपना लिया इन 5 आदतों को

बेली फैट सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगता, बल्कि यह हार्ट डिजीज, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी कई बीमारियों का भी कारण बन सकता है. अच्छी बात यह है कि इसे कम करने के लिए केवल जिम जाना ही जरूरी नहीं है. रिसर्च मानती है कि लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करके भी बेली फैट कम किया जा सकता है. इसके लिए बस खाने-पीने, रूटीन और अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है. ऐसे में आज हम आपको कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप तेजी से बैली फैट कम कर सकते हैं.

दिन की शुरुआत गुनगुने पानी और फाइबर से करें

सुबह उठते ही गुनगुने पानी में चिया सीड्स, इसबगोल या भिगोए हुए अलसी के बीज डालकर पीएं. इसमें मौजूद सॉल्यूबल फाइबर पेट को भरा रखता है, डाइजेशन को सही करता है और बार-बार भूख लगने से बचाता है.

देर रात खाने से बचें

बेली फैट बढ़ने की बड़ी वजह है देर रात खाना. सोने से कम से कम 3 घंटे पहले हल्का और हेल्दी डिनर करें. प्रोटीन और सब्जियों से भरा हुआ खाना एनर्जी को फैट में बदलने से रोकता है.

खुद को एक्टिव रखें

सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, बल्कि दिनभर की हल्की-फुल्की एक्टिविटी भी फैट कम करती है. जैसे फोन पर बात करते समय टहलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना या टीवी देखते हुए स्ट्रेच करना. इसे NEAT कहते हैं और यह बेली फैट घटाने में बहुत मददगार है.

हर मील में प्रोटीन शामिल करें

प्रोटीन बेली फैट का सबसे बड़ा दुश्मन है. दाल, पनीर, अंडे, स्प्राउट्स या चिकन जैसे प्रोटीन रिच फूड खाने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और भूख कम लगती है. इससे शरीर में फैट स्टोर होने की बजाय मसल्स मजबूत होती हैं.

अच्छी नींद लें

नींद की कमी से बेली फैट जल्दी बढ़ती है. रात में जल्दी सोने की आदत बनाएं. अच्छी नींद से स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) और इंसुलिन कंट्रोल रहते हैं, जिससे फैट स्टोर नहीं होता और खाने-पीने में भी कंट्रोल बना रहता है.

इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप कुछ ही दिनों में फर्क महसूस कर सकते हैं और बेली फैट से छुटकारा पा सकते हैं.

