Eye Care Tips: कमजोर आंखों के लिए वरदान है ये चीज, आचार्य बालकृष्ण ने बताया खाने का सही तरीका

Eye Care Tips: आज के दौर में आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. इसकी बड़ी वजह है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और ज्यादा स्क्रीन टाइम. ऐसे में हम आपको आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण के बताए बेहद आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिससे न केवल आंखों से जुड़ी समस्याएं दूर होगी बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी.

आंखों को हेल्दी रखने के लिए इस तरह से खाए आंवला (Photo- Pixabay & Instagram@/Acharya Balkrishna)
आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने की वजह से आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. पहले आंख से जुड़ी समस्याएं उम्र बढ़ने पर होती थीं, वे अब छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही हैं. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, पानी आना, सिरदर्द और धुंधला दिखना जैसी परेशानियां बढ़ने लगी हैं. अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या काफी बढ़ सकती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप समय रहते अपने लाइफस्टाइल और डाइट का ध्यान रखें तो बहुत हद तक अपनी आंखों की रोशनी को कमजोर होने से बचा सकते हैं.

आयुर्वेद में आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं जिनमें में से एक है आंवला. आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, आंवला न केवल आंखों के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें ऐसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं. 

कैसे करें आंवला का सेवन?

आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि आंवले को आप किसी भी रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप सुबह इसका जूस बनाकर पी सकते हैं. आंवले का मुरब्बा या आचार खा सकते हैं, या फिर आंवले का पाउडर बनाकर उसे शहद या पानी के साथ ले सकते हैं. रोजाना आंवला खाने से आंखों से जुड़ी समस्याएं दूर रहती हैं और यह उम्र बढ़ने पर होने वाली आंखों की परेशानियों से भी बचाने में मदद करता है.

आंवला आंखों के लिए कैसे फायदेमंद है?

आंवला विटामिन C का सबसे अच्छा सोर्स है जो आंखों की नसों और कोशिकाओं को मजबूत करता है. इसके अलावा, आंवला एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है जो आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री-रैडिकल्स से बचाता है. ये फ्री-रैडिकल्स ही आंखों के धुंधलेपन, मोतियाबिंद और तेज रोशनी में जलन जैसी समस्याओं के मुख्य कारण होते हैं. आंवला आंखों के लेंस की सफाई और आंखों में नमी बनाए रखने में भी मदद करता है जिससे ड्राई आई की समस्या कम होती है.

