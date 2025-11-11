How To Eat Garlic In Winters: आचार्य बालकृष्ण ने बताया लहसुन का 'चमत्कारी' नुस्खा, सर्दियों में जोड़ों के दर्द से लेकर हार्ट तक रखेगा फिट!

सर्दियों में लहसुन का इस्तेमाल ज्यादातर लोग सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने बताया है कि लहसुन सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है. उन्होंने कहा कि अगर लहसुन को सही तरीके से खाया जाए, तो यह शरीर के लिए किसी दवा से कम नहीं है. ये दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है.

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, सर्दियों में शरीर की गर्मी बनाए रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लहसुन का सेवन बहुत फायदेमंद है. उन्होंने बताया कि सुबह खाली पेट एक या दो कच्ची लहसुन की कलियां गुनगुने पानी के साथ लेना शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. इतना ही नहीं, लहसुन शरीर में जमा टॉक्सिंस को निकालने में भी मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. यानी सर्दी के मौसम में अगर आप रोजाना थोड़ी-सी लहसुन अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो कई बीमारियों से खुद-ब-खुद दूरी बनी रहती है. कुल मिलाकर, आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि लहसुन स्वाद भी बढ़ाएगा और सेहत भी बनाएगा बस इसे खाने का सही तरीका जानना जरूरी है.



रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं लहसुन

आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि अगर आप लहसुन की एक या दो कलियां (छिलका उतारकर) रात में पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट वह पानी पी लें या लहसुन खा लें, तो ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. उनके मुताबिक, ये तरीका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है और दिल की बीमारियों से बचाव में मदद करता है. साथ ही यह जोड़ों के दर्द और शरीर में जकड़न को भी कम करता है.

जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए लहसुन का तेल बनाएं

आचार्य बालकृष्ण ने लहसुन के बाहरी इस्तेमाल का तरीका भी बताया. उन्होंने कहा कि करीब 50 ग्राम लहसुन को कूटकर, उसे 100 से 200 ग्राम तेल (सरसों, नारियल या जैतून का तेल) में पकाएं. जब तेल अच्छी तरह पक जाए और लहसुन काला हो जाए, तो उसे छानकर रख लें. ये तेल सूजन, दर्द और जकड़न वाले हिस्सों पर मालिश के लिए बहुत फायदेमंद है. नियमित इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की सूजन में राहत मिलती है.

लहसुन नर्वस सिस्टम को भी देता है ताकत

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, लहसुन न सिर्फ शरीर को गर्म और मजबूत रखता है बल्कि यह नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है. ये वात को शांत करने वाला (वातशामक) तत्व है, जिससे थकान, कमजोरी और दर्द जैसी समस्याएं कम होती हैं.

आचार्य बालकृष्ण ने सलाह दी कि 'लहसुन पौष्टिक भी है, शोधक भी है और शरीर को ऊर्जा देने वाला भी. इसे सही तरीके से खाएं और इस्तेमाल करें, तो यह आपके शरीर की कई परेशानियों का हल बन सकता है.'

