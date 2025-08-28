फैक्ट चेक: सीएम योगी आदित्यनाथ ने भिवानी की मनीषा मामले को लेकर नहीं दिया ये बयान, वीडियो की सच्चाई ये है

हरियाणा के भिवानी में मनीषा नामक टीचर की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के संदर्भ में सोशल मीडिया पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का एक वीडियो वायरल हो गया है. इसमें वो बोल रहे हैं, "अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका कर के, उल्टा लटका कर के ठीक कर देता."

वीडियो पर लिखा है, "मनीषा हत्याकांड पर योगी जी ये क्या बोल गए", और "Justice for Manisha". साथ ही, वीडियो में सलवार सूट पहने हुए एक लड़की किसी घर से बाहर निकलती है और जब वो गौर करती है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है, तो वो अचानक भागने लगती है.

दरअसल, 13 अगस्त को भिवानी के एक खेत में मनीषा नाम की 19 वर्षीया टीचर की लाश मिली थी. खबरों के अनुसार, पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताया लेकिन मनीषा के परिवार के लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और​ विरोध करने लगे. इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. अब इसी संदर्भ में यूपी सीएम योगी का वीडियो वायरल हो रहा है.

एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "मनीषा हत्याकांड पर योगी जी का बयान".



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान न तो हाल-फिलहाल का है और न ही इसका मनीषा वाले मामले से कुछ लेना-देना है. ये बयान योगी ने साल 2024 में बंगाल की सरकार पर निशाना साधते हुए दिया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कीवर्ड सर्च की मदद से हमें ये योगी आदित्यनाथ के 30 अप्रैल, 2024 के इंस्टाग्राम पोस्ट में इस वीडियो का लंबा वर्जन मिला. इसे देखकर वीडियो का संदर्भ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है. वीडियो में वो कहते हैं, "न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता. आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं. मैं यही पूछना चाहता हूं. और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका कर के उल्टा लटका कर के ठीक कर देता. और वो हाल इनका कर देते कि इनकी सात पीढ़ियां भूल जातीं कि दंगा कैसे होता है."

30 अप्रैल, 2024 को योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसी कार्यक्रम का एक दूसरा वीडियो शेयर किया गया था जिसमें मंच पर उनके पीछे काले कपड़े पहने खड़ा एक दूसरा शख्स भी देखा जा सकता है.

'द इकोनॉमिक टाइम्स' ने भी इस कार्यक्रम का वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया था. साथ ही, बताया था कि ये रैली पश्चिम बंगाल के बरहामपुर, मुर्शिदाबाद में हुई थी. यहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि योगी ने इस रैली में टीएमसी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा.

वायरल रील में एक लड़की का वीडियो भी है, जिसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भिवानी के मनीषा हत्याकांड के संदर्भ में शेयर किया है. हालांकि आजतक वीडियो में दिख रही इस लड़की की पहचान के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकता.

हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल के संदर्भ में दिया गया बयान अब भिवानी के मनीषा मामले को लेकर वायरल हो रहा है.

