फैक्ट चेक: बजरंग दल ने बांग्लादेश में फहराया भगवा? नहीं, ये ओडिशा का पुराना वीडियो है  

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसमें बजरंग दल द्वारा बांग्लादेश में भगवा झंडा फहराने का दावा किया गया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. जब आजतक ने इसव वीडियो की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और निकली.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बजरंग दल के सदस्यों ने बांग्लादेश में घुसकर वहां भगवा झंडा फहरा दिया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो बांग्लादेश का नहीं, ओडिशा के कटक का है. हाल-फिलहाल में बजरंग दल के सदस्यों के बांग्लादेश में भगवा झंडा फहराने की कोई घटना सामने नहीं आई है.  

क्या बांग्लादेश से लगातार सामने आ रही हिंदुओं की हत्या की घटनाओं  के बीच बजरंग दल ने वहां पहुंचकर भगवा झंडा लहरा दिया? सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्ट्स में एक वीडियो शेयर करते हुए यही दावा किया जा रहा है. 

वीडियो में काले कपड़े पहने हुआ एक शख्स एक बिल्डिंग में लगे होर्डिंग पर चढ़ा दिखाई देता है. वो एक हरे रंग का झंडा निकाल कर फेंक देता है. इसके बाद वो वहां भगवान हनुमान की फोटो वाला एक भगवा झंडा लगा देता है. वहीं भीड़ में मौजूद लोग इस घटना का वीडियो बनाते दिखते हैं. उनमें से कुछ के हाथों में भगवा झंडे और भारत के झंडे नजर आते हैं.

वीडियो पर लिखा है, "बजरंग दल के शेर बांग्लादेश में घुसे, हिंदू सुरक्षा के लिए बड़ा ऐलान?"

कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे बांग्लादेश में बजरंग दल की हालिया जवाबी कार्रवाई बताकर शेयर कर रहे हैं.  

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो न तो बांग्लादेश का है और न ही हाल-फिलहाल का है. ये ओडिशा का पुराना वीडियो है.

दुकानों के बोर्ड से खुला भेद  

वायरल वीडियो में दुकानों के बोर्ड पर लिखे शब्द उल्टे नजर आ रहे हैं, यानी इसका दायां हिस्सा बाईं तरफ दिख रहा है. जब हमने इसे एक ऑनलाइन टूल की मदद से फ्लिप किया तो समझ में आया कि इसमें कई दुकानों के नाम उड़िया भाषा में लिखे हैं. फर्जी खबरें बनाने वाले अक्सर वीडियो को फ्लिप करने की तरकीब इस्तेमाल करते हैं ताकि इसे रिवर्स सर्च न किया जा सके और वीडियो के बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल हो.

हमने वीडियो में दिख रही दुकानों के नाम को गूगल मैप्स पर खोजा तो हमें वायरल वीडियो वाली जगह मिल गई. ये जगह ओडिशा के कटक शहर के दरगाह बाजार में है. दोनों में एक जैसी इमारतें, दुकानों के बोर्ड और एसी लगे दिखते हैं.

 

 

साफ है, ये जगह ओडिशा में है, न कि बांग्लादेश में.

इस वीडियो की क्या कहानी है?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता चला कि इसे सुशील स्वाधीन साहू नाम के एक यूजर ने 5 अक्टूबर, 2025 को यूट्यूब पर शेयर किया था. यहां वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'कटक हिंदू मुस्लिम दंगा'.

हमें ‘छोटा न्यूज ऐप’ नाम के एक तेलुगू न्यूज आउटलेट के 6 अक्टूबर, 2025 के पोस्ट में भी  ये वीडियो मिला. पोस्ट के अनुसार, ये वीडियो दुर्गा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हुए टकराव से संबंधित है. इस टकराव में डीसीपी ऋषिकेश खिलारी सहित छह लोग घायल हो गए थे. दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगा दी.

आजतक के ओडिशा संवाददाता अजय नाथ ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो कटक के दरगाह बाजार का ही है. उन्होंने बताया, "ये अक्टूबर में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हुए विवाद का वीडियो है. जब इस इलाके से लोग मां दुर्गा की मूर्ति को ले जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की शिकायत की. इसके बाद जवाबी पत्थरबाजी हुई और विवाद काफी बढ़ गया. दुकानें तक जला दी गईं. बाद में वहां भारी मात्रा में पुलिस वहां आई और काफी बवाल के बाद जाकर मामला शांत हुआ."  

हमें हाल-फिलहाल की ऐसी कोई खबर भी नहीं मिली जिसमें बांग्लादेश में बजरंग दल द्वारा भगवा झंडा फहराए जाने का जिक्र हो.

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि ओडिशा में दो गुटों के बीच टकराव का वीडियो अब बांग्लादेश में बजरंग दल द्वारा भगवा झंडा फहराए जाने का बताकर शेयर किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
