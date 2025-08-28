फैक्ट चेक: सड़क पर चकरी की तरह घूम रही बाइक और स्कूटी का ये वीडियो भारत का नहीं है

सड़क पर गिरने के बाद, गोल-गोल घूम रही बाइक और स्कूटी का एक चौंका देने वाला वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. वीडियो में एक शख्स डंडे की मदद से इन वाहनों को अलग-अलग करने की कोशिश भी करता दिखता है, लेकिन आपस में फंसी ये दोनों गाड़ियां चक्कर लगाना बंद नहीं करती हैं.

लोगों की मानें तो ये अजीबोगरीब घटना जयपुर राजस्थान के मानसरोवर इलाके की है, जहां एक सड़क पर आपस में भिड़ने के बाद ये दोनों वाहन इस तरह एक चकरी की तरह सड़क पर घूमने लगे.

ऐसे ही एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “जयपुर के मानसरोवर का एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे दो बाइक की आपस मे भिड़ंत होती है, जिसमें गिरने के बजाय एक दूसरे मे जलेबी की तरह आपस में चक्कर काटने लगते हैं. इस तरह लगभग 1 मिनट तक घूमती है. यह हादसा अप्रत्याशित रूप से बहुत मजेदार बन गया जिसे देखकर राहगीर भी हैरान रह गए.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो जयपुर तो क्या, भारत का ही नहीं है. दरअसल, ये इंडोनेशिया के Riau प्रांत का वीडियो है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 21 अगस्त को यूट्यूब पर अपलोड हुआ मिला. वीडियो के साथ इंडोनेशियाई भाषा में लिखा है, “हाईवे पर घटी सबसे अजीब और मजेदार घटनाएं”.

Advertisement

इस क्लू की मदद से हमने इंडोनेशियाई भाषा में कीवर्ड सर्च किया. ऐसा करने पर हमें ये वीडियो अगस्त के कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट्स में मिला. इनमें बताया गया है कि बीच सड़क पर आपस में फंसे हुए ये दो वाहन गोल-गोल घूम रहे थे. ये देखकर इलाके में रहने वाले लोग हैरान रह गए और इन्हें अलग करने की कोशिश करने लगे. इस दौरान सड़क पर कुछ वक्त के लिए जाम भी लग गया था.

दरअसल ये घटना तब हुई जब ये बाइक और स्कूटी आपस में टकरा गए. इसके बाद इन दोनों ही वाहनों का इंजन ऑन ही रह गया और ये आपस में उलझ कर गोल-गोल चक्कर काटने लगे. हालांकि, बाद में वहां मौजूद लोगों ने एक डंडे की मदद से इन्हें अलग कर लिया था.

इनमें से एक पोस्ट में इस जगह का नाम Jalan Arifin Ahmad बताया गया है, जो Riau प्रांत के Pekanbaru शहर में मौजूद एक जगह है.

गूगल मैप्स पर इस इलाके के स्ट्रीट व्यू में वायरल वीडियो वाली सड़क देखी जा सकती है.

साफ है, इंडोनेशिया के एक वीडियो को जयपुर में हुई घटना का बताते हुए शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----