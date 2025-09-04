फैक्ट चेक: तेज प्रताप का ‘नचनिया’ वाला तंज भाई तेजस्वी नहीं, किसी और के लिए था

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों-शोरों से प्रचार में उतर चुकी हैं. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की एक रील सुर्खियों में बनी हुई है जिसमें वो कुछ लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं. अब तेजस्वी की इस रील पर उनके भाई तेज प्रताप यादव की कथित प्रतिक्रिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



वायरल हो रहे कोलाज में एक वीडियो तेजस्वी यादव के डांस का है, और दूसरे वीडियो में तेज प्रताप यादव किसी पत्रकार से बात करते हुए कहते हैं, “वो नाचते हैं, डांस करते हैं तो उनको क्या बोलिएगा? नचनिया ही बोलिएगा न! तो नाचते रहें वो. नाचते-नाचते चुनाव जीत जाएं वो. शुभकामना है उनको.”

लोगों की मानें तो तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की वायरल रील को लेकर ये बयान दिया है. ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि, आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह के लिए ‘नचनिया’ शब्द का इस्तेमाल किया था, न कि तेजस्वी यादव के लिए.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो में दिख रहे माइक पर ‘Prayas News’ लिखा हुआ नजर आ रहा है. इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें Prayas News के यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू का पूरा वीडियो मिल गया. यहां इसे 23 जुलाई, 2025 को अपलोड किया गया था.

इस वीडियो में 9 मिनट 15 सेकंड पर Prayas News के पत्रकार, तेज प्रताप से भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बारे में बात करना शुरू करते हैं. वो पवन सिंह के एक पोस्ट का जिक्र करते हैं, जिसे तेज प्रताप की उस टिप्पणी का जवाब माना गया जिसमें उन्होंने पवन सिंह को नचनिया कहा था.



इसके बाद 10 मिनट 9 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है. इसमें तेज प्रताप पवन सिंह के बारे में कहते हैं, “वो नाचते हैं, डांस करते हैं तो उसको क्या बोलिएगा?” इसके आगे वो कहते हैं, “नेता भाषण देता है तो आप लोग बोलते हैं कि नेता भाषण दे रहा है, कलाकार नाच रहा है. तो उसको क्या बोलिएगा आप, नचनिया ही बोलिएगा न. तो नाचते रहे वो. नाचते-नाचते चुनाव जीत जाएं वो. शुभकामना है उनको.”

तेज प्रताप के ‘नचनिया’ वाले बयान के इसी हिस्से को तेजस्वी यादव पर उनकी प्रतिक्रिया बताकर शेयर किया जा रहा है. लेकिन, साफ है कि तेज प्रताप ने ये टिप्पणी पवन सिंह के लिए की थी.

(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)

