फैक्ट चेक: फिरोजाबाद में चोर को मिली ये खौफनाक सजा? इस वीडियो का ये है सच

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक चोर को सजा देते लोगों का वीडियो इस वक्त काफी वायरल है. वीडियो में सड़क पर एक शख्स को डंडे से बांध कर उल्टा लटकाया गया है. इस शख्स के शरीर पर पटाखे लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं.

वीडियो में अचानक ये पटाखे फूटने लगते हैं, जिससे चिंगारी और धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है. जलते हुए पटाखों से लैस ये शख्स हवा में ही लटका रहता है और भारी भीड़ तमाशा देखती रहती है. लोगों की मानें तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है जहां लोगों ने एक चोर को सरेआम इस तरह सबक सिखाया.

X पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए एक आदमी ने लिखा, “अगर‌ आप चाहते हैं पुलिस जांच कर के दोषियों का कड़ी सजा‌ दे तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! सोशल मीडिया पर एक विडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चोर के साथ कुछ लोगों द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है. चोरी किया है तो उसके लिए पुलिस और अदालत है कानून को हाथ में लेना सही नहीं है, कमेंट्स में आप बताएं क्या यह सही है?”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये यूपी के अलीगढ़ का वीडियो है, जहां 6 जुलाई को मुहर्रम के अवसर पर अब्बासी अखाड़े के लोगों ने ये करतब दिखाया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 13 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. पोस्ट का कैप्शन है: “अब्बासी अखाड़ा चंण्डौस खैर करतब”.

इरफान अब्बासी नाम के शख्स के इस अकाउंट पर हमें वायरल वीडियो से मिलते-जुलते कुछ अन्य वीडियो मिले. इनमें भी भारी भीड़ के बीच लोग सड़क पर तरह-तरह के करतब दिखा रहे हैं.

करतब करने वाले इन लोगों ने लाल रंग की टीशर्ट पहन रखी है, जिसपर सफेद रंग से ‘अब्बासी अखाड़ा चण्डौस’ लिखा हुआ है. वायरल क्लिप में भी हवा में लटके शख्स समेत कई लोग ऐसी ही टीशर्ट पहने हुए हैं. देखकर ही लगता है कि ये सभी लोग पेशेवर करतबबाज हैं.

इसके बाद हमनें इरफान अब्बासी से फोन पर बात की. उन्होंने हमसे इस बात की पुष्टि की कि ये वीडियो फिरोजाबाद का नहीं, बल्कि अलीगढ़ के खैर का है. वीडियो में अब्बासी अखाड़े के लोगों को मुहर्रम के अवसर पर 6 जुलाई को करतब दिखाते हुए देखा जा सकता है. हवा में उल्टा लटका शख्स, इरफान का छोटा भाई रेहान अब्बासी है.

हमने इरफान के साथी आदिल अब्बासी से भी बात की. आदिल ने हमें बताया कि ये वीडियो अलीगढ़ में अब्बासी अखाड़े के करतब का है, जिसमें वो भी शामिल थे. हर साल मुहर्रम के अवसर पर करतबबाजों की एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें तमाम अखाड़ों के लोग करतब दिखाते हैं. वायरल वीडियो वाले करतब के लिए आदिल को पुरस्कार भी मिला था, जिसकी तस्वीर उन्होंने हमसे सांझा की.

आदिल ने हमें उनके इलाके की मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष शाहनवाज अली का एक वीडियो भेजा. वीडियो में शहनवाज सफाई दे रहे हैं कि ये वीडियो खिलाड़ियों के करतब का है, किसी चोर का नहीं.

फिरोजाबाद पुलिस ने भी अपने अधिकारिक X अकाउंट से 27 अगस्त को वायरल वीडियो का खंडन करते हुए बताया कि इस घटना का फिरोजाबाद से कोई लेना-देना नहीं है.

साफ है, अलीगढ़ में हुए एक करतब के वीडियो को फिरोजाबाद में चोर को दी गई क्रूर सजा का बताते हुए शेयर किया जा रहा है.

