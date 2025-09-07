फैक्ट चेक: पानी में दिख रहे भैंसों के झुंड के इन वीडियो का पंजाब बाढ़ से नहीं है कोई संबंध 

पंजाब में आई बाढ़ से जान-माल का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में लोगों के मवेशी भी पानी में बह जा रहे हैं. अधिकारियों ने ये आशंका जताई है कि ये जानवर नदी के रास्ते पाकिस्तान की तरफ बह गए हैं.

इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर दो वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भैंसों को पानी से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता हैं. कई भैंसे पानी में तैर भी रही हैं. कहा जा रहा है कि ये भैंसे पंजाब से बाढ़ में बहकर पाकिस्तान पहुंच गई हैं.

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये वीडियो कई लोग शेयर कर चुके हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इन दोनों ही वीडियोज का पंजाब में आई बाढ़ से कोई संबंध नहीं है. ये दोनों वीडियो पुराने हैं.

कैसे पता की सच्चाई?

पहला वीडियो

इस वीडियो को रिवर्स सर्च करने से ये हमें 28 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. इतनी बात तो यहीं साफ हो गई कि ये वीडियो पंजाब में आई बाढ़ के पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद है.

इस वीडियो में @shakeel1300 नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल का वॉटरमार्क दिख रहा है. हमें इंस्टाग्राम पर ये हैंडल मिल गया. यहां वायरल वीडियो को 26 मार्च को शेयर किया गया था.

इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो को 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. ये अकाउंट भैंसों के वीडियो से भरा पड़ा है. यहां ऐसे कई वीडियो देखे जा सकते हैं जिनमें भैंस पानी में तैर रही हैं. कई वीडियो में खेतों के बीच से भैंसों के झुंड को निकलते हुए देखा जा सकता है.

दूसरा वीडियो

ये वीडियो भी हमें इसी @shakeel1300 इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल गया. यहां इसे 12 जून को शेयर किया गया था. इस वीडियो पर 3.3 मिलियन व्यूज हैं. यानि ये वीडियो भी पंजाब बाढ़ से पहले का है.

इन वीडियो के साथ ये जानकारी नहीं दी गई है कि ये कहां के हैं. न ही बायों सेक्शन में लोकेशन के बारे में लिखा है. लेकिन इस पर प्रोफाइल मौजूद अन्य वीडियो से ऐसा लगता है कि ये जगह लुधियान के किसी गांव का है.

एक वीडियो में लुधियाना पुलिस के बैरीकैड दिख रहे हैं. वहीं एक दूसरे वीडियो में सड़क पर एक बड़ा फाटक दिखता है जिसपर ‘समराला’ लिखा है. समराला, लुधियाना जिले का एक शहर है.

हमने इस अकाउंट को चलाने वाले यूजर से संपर्क करने की कोशिश की है. अगर उनका जवाब आता है तो उसे खबर में अपडेट कर दिया जाएगा.

---- समाप्त ----