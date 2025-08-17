scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: प्लास्टिक बैग्स में मिले मरे हुए कुत्तों का ये वीडियो दिल्ली का नहीं है

सोशल मीडिया पर दिल्ली का बताते हुए एक विचलित कर देने वाला वीडियो वायरल हो गया है. इसमें करीब 10 कुत्तों के शव, एक कतार में जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. फेसबुक पर ये वीडियो शेयर करते हुए एक महिला बोलती हैं कि देखिए दिल्ली में इस बेजुबान जानवर के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो दिल्ली का है, जहां प्लास्टिक बैग से कुत्तों के शव निकाले जा रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वियतनाम की घटना है, जहां 4 अगस्त को दो लोगों के पास से 12 कुत्तों के शव बरामद किये गए थे.

दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर एक सुरक्षित जगह पर रखने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है. 

इस बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली का बताते हुए एक विचलित कर देने वाला वीडियो वायरल हो गया है. इसमें करीब 10 कुत्तों के शव, एक कतार में जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. शवों के पास खड़ा एक आदमी प्लास्टिक बैग से और भी मृत कुत्ते निकालता हुआ नजर आ रहा है. मौके पर दो-तीन और लोग मौजूद हैं, जो इस शख्स की मदद कर रहे हैं.

फेसबुक पर ये वीडियो शेयर करते हुए एक महिला बोलती हैं, “देखिए दिल्ली में इस बेजुबान जानवर के साथ कैसे हो रहा है अत्याचार, जी हां जैसे की आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं.” 

सम्बंधित ख़बरें

fact check
 फैक्ट चेक: इराक के शेल्टर होम में बंद कुत्तों का वीडियो दिल्ली का बताकर हो रहा है शेयर   
Neha Singh Rathore
फैक्ट चेक: नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने पीटा? वायरल वीडियो में दिख रही महिला कोई और है 
A video from Bangladesh is being shared on social media as that of Karnataka
फैक्ट चेक: बुजुर्ग पत्नी से बदसलूकी करते पति का ये वीडियो बांग्लादेश का है, कर्नाटक का नहीं 
Fact check Video
फैक्ट चेक: प्रेमिका के पति को देखकर भागा प्रेमी? इस वीडियो की हकीकत कुछ और है  
A video from Punjab is being shared on social media claiming it to be from Bengal
फैक्ट चेक: पंजाब में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, वीडियो को बंगाल का बताकर किया गया झूठा सांप्रदायिक दावा 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो दिल्ली तो क्या, भारत का भी नहीं है. असल में ये वियतनाम की घटना है, जहां दो लोगों के पास से 12 कुत्तों के शव बरामद किये गए थे. 

Advertisement

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 4 अगस्त के एक फेसबुक पोस्ट में मिला. यहां वियतनामी भाषा में लिखा है कि ये Ca Mau के पेशेवर चोरों के एक ग्रुप का वीडियो है. Ca Mau, वियतनाम के एक प्रांत का नाम है. 

इस क्लू की मदद से खोजने पर हमें इस बारे में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. इनके मुताबिक ये घटना 4 अगस्त  को Ca Mau के Gia Rai वॉर्ड में हुई थी. यहां पुलिस ने दो आदमियों को गिरफ्तार किया था, जो कुत्तों का अपहरण करते थे. इनके पास से पुलिस ने प्लास्टिक बैग्स में रखे हुए कुत्तों के शव और कुछ हथियार बरामद किये थे. 

 

4 मई को सुबह करीब 2 बजे ये लोग काले रंग के बड़े-बड़े प्लास्टिक बैग्स लेकर मोटरसाइकल से कहीं जा रहे थे. लेकिन, पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही देख लिया. चेक करने पर इन बैग्स में से 12 कुत्तों के शव मिले. 

खबरों के मुताबिक इस इलाके में इससे पहले भी कुत्तों के चोरी होने की घटना हो चुकी है, जिसे लेकर यहां के निवासी काफी नाराज थे. बाद में दोनों आरोपी, Lam Hai Trung और Quach Dung Binh ने कुत्ते चोरी करने का अपना जुर्म भी कुबूल कर लिया था. 

Advertisement

कुछ पोस्ट्स के मुताबिक ये लोग कुत्तों का मांस बेचकर पैसे कमाने के लिए उन्हें अगवा करते थे. फिलहाल, पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है. 

साफ है, वियतनाम के वीडियो को दिल्ली का बताते हुए लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement