फैक्ट चेक: जान बचा कर भागते इजरायली नेता का ये वीडियो 2023 का है, अभी का नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 जून को इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान किया ही था कि उसके उल्लंघन की खबरें आने लग गयीं. इजरायल ने दावा किया है कि सीजफायर के बावजूद इजरायल पर ईरानी हमले जारी हैं, जिसका अब इजरायल की सेना जवाब देगी. हालांकि, ईरान ने सीजफायर के बाद इजरायल की ओर कोई भी मिसाइल दागने के आरोप से इनकार किया है.

इस बीच सोशल मीडिया पर इजरायल के एक नेता का वीडियो वायरल हो गया है, जो कथित तौर पर ईरानी हमले से अपनी जान बचा कर भागता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में ये शख्स कुछ लोगों से बातचीत करता देखा जा सकता है. तभी, हमले का ऐलान होता है और ये नेता, वहां मौजूद सभी लोगों के साथ भागने लगता है. इस दौरान दूर कहीं ब्लास्ट होने की आवाजें भी सुनाई देती हैं.

एक शख्स ने ये वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा, “इजरायली मंत्री मीडिया से बात कर रहा था तभी ईरानी मिसाइल आ गिरी तो भाग खड़े हुए.”

​

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो साल 2023 का है, जब इजरायली नेता और कुछ अन्य देशों के राजदूत इजरायल के Sderot शहर में हमास के हमले से बचकर भागे थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 18 अक्टूबर, 2023 के एक फेसबुक पोस्ट में मिला. इतना तो यहीं साफ हो जाता है कि ये वीडियो इजरायल और ईरान के अभी चल रहे युद्ध से जुड़ा नहीं है.

इसके बाद हमें इस घटना से जुड़ी CBN News की 16 अक्टूबर, 2023 की एक वीडियो रिपोर्ट मिली. इसमें बताया गया है कि 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद कुछ देशों के राजदूत, गाजा की सीमा के पास बसे इजरायल के Sderot शहर गए थे. इस दौरान CBN News के पत्रकार और संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डेनन भी वहां मौजूद थे. जब डैनी मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे तभी हमले की घोषणा हुई और सभी को अपनी जान बचा कर वहां से भागना पड़ा.

इस वीडियो रिपोर्ट में 46 सेकंड के बाद वायरल वीडियो का वो हिस्सा देखा जा सकता है, जिसमें सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं.

इसके बाद हमें इस बारे में छपी कुछ खबरें भी मिलीं. 16 अक्टूबर, 2023 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डैनी डेनन अपने साथ अलग-अलग देशों के राजदूतों को एक ‘फैक्ट फाइंडिंग टूर’ पर Sderot लेकर आए थे.

15 अक्टूबर, 2023 को हुए इस टूर का उद्देश्य इन राजदूतों को ये दिखाना था कि हमास के हमलों के चलते इजरायल के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है. Sderot के डिप्टी मेयर Elad Kalimi भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे, जिन्हें वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है. तब कई न्यूज चैनलों ने इस घटना का वीडियो शेयर किया था.

BREAKING NEWS: A rocket attack right now over us here in Sderot, an Israeli town right in the Gaza border, as the deputy mayor and Amb. @dannydanon were briefing foreign ambassadors and reporters. Watch whole terrifying video and pray. @all_israel_news pic.twitter.com/dA648WCl0V