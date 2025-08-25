फैक्ट चेक: वोटर अधिकार यात्रा के बीच राहुल गांधी का बच्चों से संबंधित बयान तोड़-मरोड़कर हुआ वायरल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता इस वक्त बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं. इस यात्रा में विपक्ष मतदाता सूची में कथित तौर पर हुई हेराफेरी और वोट-चोरी का मुद्दा उठा रहा है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्टकार्ड वायरल हो रहा है. इस पोस्टकार्ड में राहुल गांधी का एक कथित बयान लिखा हुआ है. ये बयान है: “6-7 साल के लड़के मेरे पास आते हैं और मेरे कान में कहते हैं, 'वोट चोर, गद्दी छोड़', क्योंकि उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं.”

इस पोस्टकार्ड को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “6-7 साल के बच्चों का वोट चोरी हो गया है और तुम लोग कहते हो मैं इसे पप्पू ना कहूं.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये बयान भ्रामक है. राहुल गांधी ने 6-7 साल के बच्चों के वोट चोरी होने की बात नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि बच्चे भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

कीवर्ड सर्च की मदद से हमें राहुल गांधी के इस बयान से जुड़ा वीडियो ANI के यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 24 अगस्त, 2025 को अपलोड किया गया था. वीडियो में राहुल कहते हैं कि बिहार में चल रही उनकी यात्रा में 6-7 साल के बच्चे उनके कान में आकर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगा रहे हैं. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो बिहार के अररिया का है.

इसके बाद हमनें इस पूरी प्रेस कान्फ्रेस को सुना. पूरे वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, “वोटर अधिकार यात्रा में बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है, जो पिछली दो यात्राओं में नहीं थी. इसमें छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं. बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है. छोटे-से बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं. वोट चोर, गद्दी छोड़. एक के बाद एक, मतलब यह एडल्ट नहीं है, छोटे से हैं. अब छोटे से छह साल के बच्चे को पता लग गया और एक नहीं मतलब, अनेक आ रहे हैं, हजार. जहां भी जा रहा हूं वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़. अब चुनाव आयोग जाकर इन बच्चों से बात कर ले. पता लग जाएगा”

कॉन्फ्रेंस में कहीं भी राहुल गांधी ने बच्चों के वोट चोरी होने जैसी बात नहीं की है. बल्कि, ये कहा है कि छोटे-छोटे बच्चे भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं.

साफ है, वोट चोरी वाले विवाद के बीच राहुल गांधी का बच्चों से संबंधित एक बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

रिपोर्ट - आशीष कुमार