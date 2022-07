फैक्ट चेक: ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं, उनके भतीजे की पत्नी दुलारी टुडु हैं

द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं. ओडिशा की रहने वाली मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बेहद साधारण से किचेन में मोढ़े पर बैठी महिला की फोटो वायरल हो गई है. महिला के पास ही जमीन पर एक गैस चूल्हा और सिलेंडर रखा है. पीछे मिट्टी की अल्मारियों में बर्तन रखे हैं.

ऐसा कहा जा रहा है कि ये फोटो राष्ट्रपति मुर्मू की है.

मिसाल के तौर पर, एक ट्विटर यूजर ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, “द्रौपदी मुर्मू- मिलिये भारत की नई राष्ट्रपति से. क्या आप पाकिस्तान में इसकी कल्पना कर सकते हैं?”

इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो द्रौपदी मुर्मू की नहीं बल्कि उनके भतीजे की पत्नी दुलारी टुडु की है. द्रौपदी के भाई तारिणी सेन टुडु ने आजतक से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल फोटो में दिख रही महिला का चेहरा द्रौपदी मुर्मू से बिल्कुल भी नहीं मिलता है. द्रौपदी की पुरानी तस्वीरों से तुलना करने पर भी हमें दोनों में कोई समानता नहीं दिखी.

इसके अलावा, वायरल पोस्ट पर कमेंट कर रहे कई लोगों ने भी लिखा है कि ये महिला द्रौपदी मुर्मू नहीं हैं.

हमने वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च किया. ऐसा करने से ये हमें ये फोटो शीला भट्ट नाम की एक पत्रकार की ट्विटर पोस्ट में मिली. यहां फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, ‘द्रौपदी मुर्मु के घर का किचेन’.

Exclusive: Droupadi Murmu is likely to be elected. 1- Her birthplace Uperbeda. 2-Droupadi Murmu’s family has renovated the mud house. 3- Kitchen inside her house. pic.twitter.com/ofLY2bLNyd