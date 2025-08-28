scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: देखते ही देखते पानी में समा गई जमीन! लेकिन,ये वीडियो जम्मू का नहीं है

सोशल मीडिया पर वायरल भूस्खलन का वीडियो जम्मू का नहीं, बल्कि नॉर्वे के आल्टा शहर का है. जून 2020 में यहां भूस्खलन से कई घर समुद्र में समा गए थे. फैक्ट चेक में पाया गया कि इस पुराने वीडियो को हाल की बारिश और जम्मू के भूस्खलन से जोड़कर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो जम्मू का है, जहां भूस्खलन के चलते हाल ही में पहाड़ का एक हिस्सा खिसककर पानी में डूब गया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये लैंडस्लाइड जून 2020 में Norway के Alta शहर में हुआ था. 

सोशल मीडिया पर भूस्खलन का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में जमीन का एक टुकड़ा किसी नदी या समुद्र की ओर धीरे-धीरे खिसकता हुआ दिखाई देता है. देखते ही देखते जमीन का ये हिस्सा और इस पर बसे हुए सभी घर पानी में डूबते हुए नजर आते हैं. 

कई लोग इस वीडियो को जम्मू में हुए लैंडस्लाइड का बता रहे हैं. दरअसल, पिछले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है. जम्मू में रिकार्ड बारिश के बीच कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं.

वायरल वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “क्या आप कभी पहाड़ को चलते देखा है आज देखलो! यह नजारा जम्मू का है.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि जून 2020 का ये वीडियो Norway के Alta शहर का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन 'द टेलीग्राफ' के यूट्यूब चैनल ( https://youtu.be/DopB8CtSn3E?si=td6mGKLmlFCkhsXM ) पर मिला. यहां इसे 5 जून, 2020 को अपलोड किया गया था. यानि, एक बात तो यहीं साफ हो जाती है कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है. वीडियो के साथ दी गई जानकारी में इसे Norway का बताया गया है. 

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. इन खबरों के मुताबिक 3 जून, 2020 की ये घटना Norway के Alta शहर की है. यहां Kråkneset इलाके में भारी लैंडस्लाइड के बाद कुछ घर Norwegian समुद्र में डूब गए थे.

पुलिस के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. एक कुत्ता जो पानी में बह गया था उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया था. साथ ही, आसपास के घरों को खाली करा लिया गया था.

साफ है, नॉर्वे में आए लैंडस्लाइड के पुराने वीडियो को जम्मू का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

 
---- समाप्त ----
(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)
