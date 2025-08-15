scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बुजुर्ग पत्नी से बदसलूकी करते पति का ये वीडियो बांग्लादेश का है, कर्नाटक का नहीं

एक बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी कर रहे शख्स का विचलित कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के बारे में लोगों का कहना है कि इसमें दिख रहा व्यक्ति 65 साल का एक मुस्लिम है जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली और बाद में अपनी बीमार और बूढ़ी पत्नी को जिंदा दफनाने की कोशिश की. घटना कर्नाटक की बताते हुए कुछ लोग कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं.

दावा
ये वीडियो कर्नाटक का है जहां एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी बहन से शादी करने के बाद अपनी पत्नी को दफनाने की कोशिश की.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
बीमार पत्नी से बदसलूकी करते पति का ये वीडियो भारत नहीं, बांग्लादेश के शेरपुर का है.

एक बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी कर रहे शख्स का विचलित कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोगों की मानें तो ये घटना कर्नाटक की है.

वायरल वीडियो में एक उम्रदराज व्यक्ति एक बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए घर से बाहर निकालते दिखाई देता है. इसके अलावा वो महिला के ऊपर मिट्टी डालते और उसे थप्पड़ मारते हुए भी नजर आता है.

वीडियो के बारे में लोगों का कहना है कि इसमें दिख रहा व्यक्ति 65 साल का एक मुस्लिम है जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली और बाद में अपनी बीमार और बूढ़ी पत्नी को जिंदा दफनाने की कोशिश की. घटना कर्नाटक की बताते हुए कुछ लोग कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं. ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बांग्लादेश के शेरपुर का है जहां मानसिक रूप से परेशान पति ने अपनी बीमार पत्नी को दफनाने की कोशिश की.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Daily Jugantor नाम के एक बांग्लादेशी यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 10 अगस्त, 2025 को अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ दी गयी जानकारी में इसे बांग्लादेश के शेरपुर का बताया गया है.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इस घटना के बारे में कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. Bd Pratidin की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला शेरपुर के Sreebardi Upazila का है. वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम खलीलुर रहमान है जिसने अपनी पत्नी खुर्शीदा बेगम को जिंदा दफनाने की कोशिश की.

खबरों के मुताबिक रहमान अपनी बीमार पत्नी की लंबे वक्त से देखभाल कर रहा था. उसकी पत्नी कई सालों से पैरालाइज्ड है. आर्थिक तंगी और पत्नी की बीमारी की वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान था.

स्थानीय लोगों का कहना था कि रहमान कई सालों से अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा था. उसने अपना मानसिक संतुलन खोकर इस तरह का कदम उठाया. आसपास के लोगों के मुताबिक उनके पोते ने सोशल मीडिया पर व्यूज कमाने के चक्कर में वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें व्हीलचेयर समेत बाकी आर्थिक मदद पहुंचाई गयी थी. 

यानी साफ है कि बुजुर्ग पत्नी से बदसलूकी कर रहे पति के जिस वीडियो को कर्नाटक का बताकर कांग्रेस सरकार को घेरा जा रहा है वो असल में बांग्लादेश की घटना है.

---- समाप्त ----
