फैक्ट चेक: हिमाचल प्रदेश के अस्पताल में भूत ने लड़की को किया वश में? नहीं, ये AI वीडियो है

आपने कभी-न-कभी अपने जीवन में भूत-प्रेत और तंत्र-मंत्र की कहानियां जरूर सुनी होंगी. ऐसी कहानियों पर आधारित फिल्में-वेब सीरीज भी देखी होंगी. इन दिनों सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जिसके जरिए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि किसी अस्पताल में बेड पर लेटी एक लड़की के शरीर में अचानक भूत प्रवेश कर गया जिसके बाद वो अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली हरकतें करने लगी.
धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अस्पताल में बेड पर लेटी लड़की अचानक से चीखने-चिल्लाने लगती है, बाल झटकने लगती है. ऐसे में उसे काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसके बाद वो बेड से कूदकर नीचे उतर जाती है और दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा लटक जाती है. इस बीच लड़की के आसपास मौजूद लोग कुछ मंत्र भी पढ़ते दिखते हैं.
कुछ लोग तो इसे हिमाचल प्रदेश की असली घटना बताकर भी शेयर कर रहे हैं. वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “लड़के के अंदर खुशी आत्मा...ये वीडियो हिमाचल का बताया जा रहा है जहां लड़की के अंदर घुसी नकारात्मक शक्ति.”
हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असल घटना का वीडियो नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI के जरिए बनाया गया है.
कैसे पता की सच्चाई?
पहली नजर में ही ये वीडियो देखने में असली नहीं लगता है. लड़की का इस तरह से दीवार पर चढ़ जाना संभव नहीं है. इसके अलावा इसमें ऐसी कई गड़बड़ियां हैं जिनसे साफ पता चलता है कि इसे AI के जरिए बनाया गया है.
मिसाल के तौर पर वीडियो में नजर आ रही दीवार घड़ी पर छपे नंबर अजीब-से दिख रहे हैं और स्पष्ट नहीं हैं. वीडियो की शुरुआत में बेड पर लेटी लड़की के हाथ उल्टे दिखाई देते हैं. इसके अलावा लड़की के आसपास मौजूद लोगों के हाथ और मुंह भी अटपटे-से दिखाई देते हैं.
वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Suman Katwal नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. इस अकाउंट पर AI से बने कई वीडियो मौजूद हैं. यहां इस वीडियो को 84 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
इस अकाउंट के बायो सेक्शन में बताया गया है कि Suman एक डिजिटल क्रियेटर हैं और AI वीडियो भी बनाती हैं. इस पेज पर वायरल वीडियो से मिलते-जुलते और AI से बने ढेरों वीडियो मौजूद हैं. किसी वीडियो में उन्हें बहरूपिये शेर के रूप देखा जा सकता है तो किसी में वो एक खिलौने वाले बंदर को असली बंदर में तब्दील करती हुई दिखाई देती हैं.
इसके बाद हमने AI डिटेक्टर टूल की मदद से इस वीडियो को टेस्ट किया. Hive Moderation और Sightengine दोनों ही टूल्स ने इसके AI से बने होने की 99 फीसदी संभावना बताई.
साफ है कि इस वीडियो के जरिए फैलाई जा रही भूत-प्रेत की कहानी पूरी तरह से झूठ और कोरी बकवास है.