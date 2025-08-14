scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: पंजाब में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, वीडियो को बंगाल का बताकर किया गया झूठा सांप्रदायिक दावा

सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को बाइक पर बैठकर अपने घर से निकलते हुए देखा जा सकता है. तभी दूसरा व्यक्ति तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है.इस वीडियो को फेसबुक और एक्स पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि यह देखलो हिन्दुओ यह वीडियो पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं की स्थिति को दर्शाती है कि वहां हमारे हिन्दू किस प्रकार रह रहे हैं. हालांकि सच्चाई कुछ और ही है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां एक मुसलमान ने एक हिन्दू पर हमला किया.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि पंजाब के लुधियाना का है. इस घटना में पीड़ित या आरोपी कोई भी मुसलमान समुदाय का नहीं है.

सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स को बाइक पर बैठकर अपने घर से निकलते हुए देखा जा सकता है. लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक दूसरा व्यक्ति अचानक तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है. वीडियो को शेयर करने वालों का कहना है कि ये घटना पश्चिम बंगाल की है, जहां एक मुसलमान ने हिन्दू को मार दिया.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जब पास में खड़ी कुछ महिलाएं ये देखकर पीड़ित को बचाने दौड़ती हैं, तब हाथ में तलवार लिया व्यक्ति उन पर भी हमला कर देता है.

इस वीडियो को फेसबुक और एक्स पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, “यह देखलो हिन्दुओ यह वीडियो पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं की स्थिति को दर्शाती है कि वहाँ हमारे हिन्दू किस प्रकार रह रहे हैं, जहां हिन्दू घटेगा मुसलमान बढ़ेगा वहां हिन्दू को इसी प्रकार काटा जाएगा. जाग जाओ हिन्दुओ अपनी संख्या को घटने मत दो.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि न तो ये घटना पश्चिम बंगाल की है और न ही ये हमलावर मुस्लिम समुदाय का है.

कैसे पता चली सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को गूगल लेंस की मदद से खोजने पर हमें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ‘पंजाब केसरी’ की एक हालिया रिपोर्ट में मिला. 12 अगस्त को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये घटना पंजाब के समराला नाम के इलाके की है.

इस रिपोर्ट के अनुसार, ये घटना 11 अगस्त की है. पीड़ित शख्स का नाम कुलतार सिंह है और वो पेशे से एक वकील हैं. घटना वाले दिन कुलतार अपने घर से बाइक पर सवार हो कर कहीं जा रहे थे तब बिल्लू नाम के उनके एक पड़ोसी ने कृपाण से उन पर जानलेवा हमला किया था.

कीवर्ड सर्च करने पर हमें ‘एबीपी पंजाबी’ , ‘न्यूज 18 पंजाब’ और ‘द ट्रिब्यून’  में छपी कई रिपोर्ट्स मिलीं. इन खबरों में बताया गया है कि आरोपी बिल्लू ने कुलतार की पत्नी मनप्रीत और उसकी मां शरणजीत पर भी हमला किया था. इस हमले में कुलतार और उनकी मां गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए थे. कुलतार की पत्नी का हाथ टूट गया था.

रिपोर्ट्स में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि आरोपी बिल्लू एक ड्रग एडिक्ट है. पहले भी मोहल्ले के दूसरों लोगों के साथ उसकी कहासुनी हो चुकी थी. पिछले कई दिनों से वो कुलतार की परिवार से गाली-गलौज कर रहा था.

‘ज़ी न्यूज पंजाब-हरियाणा-हिमाचल’ और ‘हिंदुस्तान टाइम्स’  की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 अगस्त को बिल्लू उर्फ सुरिंदर सिंह को समराला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने उसे पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था.

हमने समराला थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर पवित्र सिंह से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है. आगे उन्होंने बताया कि पीड़ित ने हाल ही में अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया था. इस बात से बिल्लू काफी गुस्से में था. 
कुल मिलाकर यह साफ हो जाता है कि पंजाब की इस घटना को पश्चिम बंगाल का बताकर झूठे सांप्रदायिक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
