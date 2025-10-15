फैक्ट चेक: बिहार में बीजेपी विधायक को जनता ने पीटा? ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों को एक गाड़ी पर हमला करते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में आगे एक सुरक्षाकर्मी किसी तरह गाड़ी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है. उसी वक्त, गुस्साए लोग गाड़ी पर जूते-चप्पल और पत्थर मारने लगते हैं.

वीडियो को पोस्ट करने वाले लोगों का कहना है कि ये हालिया घटना बिहार की है, जहां कुछ इस तरह से जनता का गुस्सा बीजेपी विधायक पर फूटा.. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, "भाजपा के विधायक का स्वागत करते हुए बिहार में. BJP सरकार के विरुद्ध देश में क्रांति होने वाली है."

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बिहार का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के की-फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च की मदद से खोजने पर हमें ये एक फेसबुक यूजर की प्रोफाइल पर मिला. 10 अक्टूबर को इस वीडियो को शेयर करते हुए इस यूजर ने कैप्शन में लिखा था, “बंगाल के बीजेपी विधायक शंकर घोष की गाड़ी पर लोग पत्थर बरसा रहे है.”

इस वीडियो में ‘RNF News’ नाम के किसी चैनल का वॉटरमार्क दिख रहा है. खोजने पर हमें ये वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 9 अक्टूबर को अपलोड किया गया था.

वीडियो के साथ लिखा है कि ये बीजेपी सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का वीडियो है. ये घटना जलपाईगुड़ी के नागराकाटा इलाके में 6 अक्टूबर को घटी थी. वायरल वीडियो के साथ इस यूट्यूब वीडियो के फ्रेम की तुलना करने पर ये साफ हो जाता है कि दोनों एक ही घटना के हैं.

6 अक्टूबर को इस चैनल ने घटना का एक दूसरा वीडियो अपलोड किया था. वीडियो के साथ लिखा गया था कि उत्तरी बंगाल में बाढ़ की स्थिति के बीच जब बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष उस इलाके में राहत कार्य के लिए गए, तब कुछ लोगों ने बीजेपी नेताओं पर हमला कर दिया.

इस घटना को लेकर ‘अमर उजाला’, ‘लाइव हिंदुस्तान’, और ‘जागरण’ जैसे कई मीडिया संस्थाओं ने रिपोर्ट्स भी छापी थीं.

इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया था. खगेन मुर्मू और शंकर घोष, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जख्मी सांसद को देखने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अस्पताल गई थीं. बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की थी.

दरअसल, अक्टूबर की शुरुआत में भारी बारिश के चलते उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी इलाके में बाढ़ आ गई थी और भूस्खलन की घटना भी घटी थी. इस त्रासदी में अभी तक मृतकों की संख्या 40 हो चुकी है. इसी सिलसिले में बीजेपी के सांसद-विधायक स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे. ‘द ट्रिब्यून’ ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर इस हमले का वीडियो अपलोड किया था.

कुल मिलाकर बात साफ है, पश्चिम बंगाल के इस वीडियो को चुनाव से पहले बिहार का बताकर शेयर किया जा रहा है.

