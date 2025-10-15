scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बिहार में बीजेपी विधायक को जनता ने पीटा? ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को भीड़ एक गाड़ी पर हमला करते हुए नजर आ रही है. वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों का दावा है कि ये घटना बिहार की है. आजतक की टीम ने इस वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से बीजेपी विधायक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है.
Social Media Users
सच्चाई
ये वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का है. यहां 6 अक्टूबर को बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष के ऊपर ये हमला किया गया था.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों को एक गाड़ी पर हमला करते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में आगे एक सुरक्षाकर्मी किसी तरह गाड़ी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है. उसी वक्त, गुस्साए लोग गाड़ी पर जूते-चप्पल और पत्थर मारने लगते हैं.

वीडियो को पोस्ट करने वाले लोगों का कहना है कि ये हालिया घटना बिहार की है, जहां कुछ इस तरह से जनता का गुस्सा बीजेपी विधायक पर फूटा.. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, "भाजपा के विधायक का स्वागत करते हुए बिहार में. BJP सरकार के विरुद्ध देश में क्रांति होने वाली है."

सम्बंधित ख़बरें

social media false claim fact check
फैक्ट चेक: दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर ने बाण चलाने के अंदाज में ये जश्न पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में नहीं मनाया था 
Fack Check.
फैक्ट चेक: सीमा कुशवाहा और चिराग पासवान की मुलाकात का ढाई साल पुराना वीडियो अभी का बताकर हुआ वायरल   
गलत दावे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: किरोड़ी लाल मीणा को करना पड़ा राजस्थान की जनता के गुस्से का सामना? ये है वीडियो की पूरी कहानी 
Fact Check Viral Video
फैक्ट चेक: भारतीय मिग-21 विमान क्रैश का पुराना वीडियो पाक-अफगान संघर्ष से जोड़कर वायरल 
fact check
फैक्ट चेक: AI से बनाई गई बुर्कानशी महिला क्रिकेटरों की फोटो को असली मानकर किया गया शेयर 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बिहार का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के की-फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च की मदद से खोजने पर हमें ये एक फेसबुक यूजर की प्रोफाइल पर मिला. 10 अक्टूबर को इस वीडियो को शेयर करते हुए इस यूजर ने कैप्शन में लिखा था, “बंगाल के बीजेपी विधायक शंकर घोष की गाड़ी पर लोग पत्थर बरसा रहे है.”

Advertisement

इस वीडियो में ‘RNF News’ नाम के किसी चैनल का वॉटरमार्क दिख रहा है. खोजने पर हमें ये वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 9 अक्टूबर को अपलोड किया गया था.

वीडियो के साथ लिखा है कि ये बीजेपी सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का वीडियो है. ये घटना जलपाईगुड़ी के नागराकाटा इलाके में 6 अक्टूबर को घटी थी. वायरल वीडियो के साथ इस यूट्यूब वीडियो के फ्रेम की तुलना करने पर ये साफ हो जाता है कि दोनों एक ही घटना के हैं.

6 अक्टूबर को इस चैनल ने घटना का एक दूसरा वीडियो अपलोड किया था. वीडियो के साथ लिखा गया था कि उत्तरी बंगाल में बाढ़ की स्थिति के बीच जब बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष उस इलाके में राहत कार्य के लिए गए, तब कुछ लोगों ने बीजेपी नेताओं पर हमला कर दिया.

इस घटना को लेकर अमर उजालालाइव हिंदुस्तान, और जागरण’ जैसे कई मीडिया संस्थाओं ने रिपोर्ट्स भी छापी थीं. 

इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया था. खगेन मुर्मू और शंकर घोष, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जख्मी सांसद को देखने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अस्पताल गई थीं. बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की थी.

Advertisement

दरअसल, अक्टूबर की शुरुआत में भारी बारिश के चलते उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी इलाके में बाढ़ आ गई थी और भूस्खलन की घटना भी घटी थी. इस त्रासदी में अभी तक मृतकों की संख्या 40 हो चुकी है. इसी सिलसिले में बीजेपी के सांसद-विधायक स्थिति का जायजा लेने  पहुंचे थे. ‘द ट्रिब्यून’ ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर इस हमले का वीडियो अपलोड किया था.

कुल मिलाकर बात साफ है, पश्चिम बंगाल के इस वीडियो को चुनाव से पहले बिहार का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement