आम हो रही अमेरिका में राजनीतिक हिंसा, क्या नेताओं के भाषण आग में घी डाल रहे?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की पिछले हफ्ते दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. बीते साल खुद ट्रंप पर जानलेवा हमला हो चुका. यूएस में राजनीतिक हमले और हत्याएं नई नहीं, लेकिन बीते कुछ वक्त में इसका ग्राफ तेजी से ऊपर गया. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हथियारों की उपलब्धता अकेली वजह नहीं, बल्कि लीडर भी उकसाने वाले भाषण दे रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप कई मुद्दों पर सख्त रुख दिखा रहे हैं. (Photo- AP)
डोनाल्ड ट्रंप कई मुद्दों पर सख्त रुख दिखा रहे हैं. (Photo- AP)

क्या अमेरिकी युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है? क्या वे राजनीतिक रूप से ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं? सोच न मिले तो क्या वे हत्या कर सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं, जो लगातार गहरा रहे हैं. दरअसल पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दक्षिणपंथी नेता चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई. मारने वाला 22 साल का युवक है, जो कर्क की राजनीतिक सोच के खिलाफ था. यह अकेला मामला नहीं. जून में डेमोक्रेटिक नेता मेलिसा हार्टमैन की परिवार समेत गोली मारकर हत्या कर दी गई. 

वैसे अमेरिका का जन्म ही हिंसा से हुआ. वहां एक सदी से कुछ कम वक्त तक सिविल वॉर चला. इसके बाद नेताओं की हत्याओं का सिलसिला चल निकला, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हों या कैनेडी. कुल मिलाकर, अमेरिकी राजनीति में हिंसा अक्सर दिखती रही, लेकिन अब ये ज्यादा डराती है. वजह? तब गन्स उतनी आसानी से नहीं मिलती थीं. अब दुनिया में लगभग 850 मिलियन हथियार निजी हाथों में हैं. इनमें से आधे से ज्यादा आर्म्स अमेरिका में हैं. हर 100 अमेरिकियों के बीच 120 गन्स. यानी, गुस्सा आए तो थमने-संभलने का कोई मौका नहीं. 

क्या कहते हैं आंकड़े

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में सरकारी अधिकारियों पर हमले और धमकियों के 600 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए. यह आंकड़ा साल 2022 से 70 गुना से भी ज्यादा है. 

कर्क की हत्या के बाद ट्रंप समेत कई रिपब्लिकन नेताओं ने लेफ्ट पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक हिंसा बढ़ा रहे हैं. एलन मस्क ने भी X पर लिखा कि लेफ्ट हत्यारों का दल है. माना जा रहा है कि किर्क को मारने वाला शख्स वामपंथी सोच का था और कई मामलों में कर्क की कट्टरता से नाराज था. लेकिन दूरदराज का अनाम एक युवक सीधे ट्रंप के करीबी नेता पर हमलावर क्यों हो गया? 

charlie kirk shooting america (Photo- AP)
कंजर्वेटिव नेता चार्ली कर्क ट्रंप के करीबी माने जाते थे. (Photo- AP)

भाषणों में बढ़े हिंसक शब्द

माना जा रहा है कि इसमें बड़ा हाथ उकसाऊ भाषणों का है. मिसाल के तौर पर ट्रंप को ही लें तो एक्सपर्ट मानते हैं उनके शब्द लगातार हिंसक होते चले गए. द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले कार्यकाल से ठीक पहले ट्रंप की बातों में 0.6% हिंसक शब्द थे, जो साल 2024 में बढ़ते हुए 1.6% तक चला गया. 

चुनाव से पहले ट्रंप ने कहा था कि देश में खून की नदियां बह सकती हैं. चुनाव जीतने के बाद भी वे चुप नहीं हुए, बल्कि लोगों के बीच या इंटरव्यू में बोलते हुए लगातार हत्या, रेप, ठग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे. हिंसक शब्दों से वे डर और गुस्से का माहौल बना देते हैं. 

डेमोक्रेटिक नेता भी बोलने में पीछे नहीं. पिछले साल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को फासिस्ट कहते हुए दावा किया था कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सेना उतार देंगे. ये भी अपने-आप में पर्याप्त माल-मसाले वाला बयान है, जो गुस्सा और डर साथ-साथ ले आए. 

राजनीतिक हिंसा को सही ठहराते हैं लोग

यही गुस्सा कई बार इतना बढ़ जाता है कि लोग मरने-मारने पर तुल आएं. अप्रैल में हुए एक सर्वे के अनुसार, हर पांच में से एक अमेरिकी मानता है कि कभी-कभार पॉलिटिकल हिंसा गलत नहीं. कई बार सबक सिखाने के लिए ये करना पड़ता है. 

इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर लीडर गुस्सा या डर या निराशा जताएं तो उनके सपोर्टर भी वही महसूस करने लगते हैं. वहीं अगर वे शांति हों, या शांति की अपील करें तो हिंसा थम सकती है. अमेरिका ही नहीं, इसपर पूरी दुनिया में कई अध्ययन हो चुके, जो यही इशारा करते हैं. 

mass protest (Photo- Pixabay)
उकसाऊ भाषणों के बाद भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है. (Photo- Pixabay)

सोशल मीडिया भी एक किस्म का वेपन बन चुका, जिसके जरिए गलत-सही सूचनाएं ठेली जा रही हैं और दिमाग को टारगेट किया जा रहा है. जैसे, ट्रंप की पार्टी ने फैलाया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी को शैतानी सोच वाले पीडोफाइल्स चला रहे हैं. वहीं रिपब्लिकन्स के खिलाफ कहा गया कि वे चुन-चुनकर दूसरे रंग और नस्ल के लोगों को देश निकाला दे देंगे. ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिनकी पुष्टि का कोई पुख्ता तरीका नहीं. ऐसे में टारगेट ऑडियंस खुद को पीड़ित मान बैठती है और दुख में हिंसा भी कर बैठती है. 

हथियारों का आसानी से उपलब्ध होना भी एक कारण

लोग नाराज हैं और अपनी नाराजगी दिखाना भी चाहते हैं. इसके लिए फायरआर्म्स सबसे बेहतर जरिया हैं. हथियारों को लेकर जामा नेटवर्क में एक स्टडी आई. लगभग तेरह हजार अमेरिकन्स पर हुए अध्ययन में पाया गया कि हथियार रखने वाले लोगों का झुकाव राजनीतिक हिंसा की तरफ कुछ ज्यादा था. यहां तक कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भी अगर कुछ लोगों के पास हथियार हों तो हिंसा भड़कने का डर साढ़े छह गुना से ज्यादा हो सकता है.  

इस साल हुई कुछ राजनीतिक हत्याएं

- कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को हाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई. हमलावर ने बताया कि वह किर्क की राजनीतिक विचारधारा से असहमत था. 

- अप्रैल में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के निवास पर आगजनी की घटना घटी. आरोपी ने गवर्नर और उनके परिवार को जान से मारने की मंशा से आग लगाई थी. 

- जून में कोलोराडो में एक शख्स ने इजरायल के बंधकों के समर्थन में चल रहे एक मार्च पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. 

- जनवरी में न्यू ऑरलियन्स एक शख्स ने भीड़ पर ट्रक चढ़ाते हुए 15 जानें ले लीं और दर्जनों लोग घायल हुए. माना गया कि हत्यारा ट्रंप से नाराज था. 

---- समाप्त ----
