रूस की बढ़ती आक्रामकता के बीच यूरोप खींच रहा आयरन बाउंड्री, कितना कारगर है ये तरीका?

दूसरे विश्वयुद्ध के समय यूरोप में बात उठी थी कि सारे देश अपनी सीमाओं को मजबूत दीवारों से घेर लें तो सुरक्षित रहना आसान होगा. लगभग आठ दशक बाद ये होने जा रहा है. पूरा यूरोप तो नहीं, लेकिन रूस के बॉर्डर से सटे सारे देश अपनी बाड़ें बनवा सकते हैं. लेकिन क्या ऊंची दीवारों से युद्ध रोका जा सकता है?

रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की कई कोशिशें नाकाम हो चुकीं. (Photo- Pixabay)
बीते कुछ सालों से कई देश जंग में लगे हुए हैं. इनमें सबसे ऊपर है रूस और यूक्रेन की लड़ाई. ये युद्ध अलग है. रूस की तरफ चुनिंदा देश हैं, वो भी पीछे से सपोर्ट करते हुए. वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप खड़ा रहा. डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हालांकि तस्वीर कुछ बदलने लगी. वो शांति की बात करने लगे, लेकिन लड़ाई अब भी जारी है. यहां तक कि रूस बीच-बीच में ज्यादा आक्रामक हो जाता है. ऐसे में रूसी सीमा से सटे देश डरे हुए हैं कि कहीं मॉस्को का अगला निशाना वो न हो. इस डर से बचने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकीं. 

कितने देश लगते हैं रूसी बॉर्डर से

रूस की सीमा 16 देशों से लगती है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबी जमीनी सीमा वाला देश बनाती है. नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टॉनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं रूस से सटती हैं.

किनके साथ, कैसे हैं रूस के रिश्ते

इनमें कोरिया, चीन और मंगोलिया के साथ रूस के ठीक-ठाक रिश्ते हैं. अजरबैजान और कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा थे. भाषा और सांस्कृतिक तौर पर इनमें कई समानताएं हैं. हालांकि रूस के साथ इनके संबंध ऑन-ऑफ रहे. दोनों ही मुल्क मॉस्को पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में हैं. अब बचे यूरोपीय देश. यही हैं, जो उसकी आक्रामकता से सहमे हुए हैं. 

ये अब दीवार बनाने पर जोर दे रहे हैं. द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिनलैंड ने भारी बजट पास करते हुए एक ऊंची दीवार बनाने का एलान किया, जो अगले साल तक पूरा भी हो जाएगा. हालांकि ये रूस से सटी सीमा का 15 प्रतिशत ही कवर कर सकेगा. 

russia ukraine war (Photo- AP)
एस्टॉनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड लगभग एक दशक पहले ही इसपर काम शुरू कर चुके. दरअसल साल 2014 में रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मॉस्को ने यूक्रेन के एक हिस्से को कब्जा लिया. इसके तुरंत बाद बाकी देश एक्शन में आए. शांति के बीच काम ठंडा पड़ा हुआ था. लेकिन ताजा लड़ाई के बीच देश डरे हुए हैं कि रूस यूक्रेन से गुजरता हुआ अपनी सेनाओं को उन तक न मोड़ दे. 

क्या-क्या होगा इन डिफेंसिव दीवारों में

देशों के बीच बन रही बाड़ अब सिर्फ कंक्रीट या स्टील की दीवारें नहीं रह गईं, बल्कि कई चीजें जोड़ी जा रही हैं. इनमें स्टील फेंसिंग, कंटीले तार, सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर, ड्रोन सर्विलांस, इन्फ्रारेड और नाइट विजन डिवाइस तक लगाए जाते हैं. कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक फेंस भी हैं. इनके करीब ही सैन्य चौकियां रखी जा रही हैं ताकि दुश्मन सेना के अलावा अवैध माइग्रेशन पर भी नजर रखी जा सके. 

क्या दीवारें रोक सकती हैं जमीनी हमले

यूरोप के कई देश संभावित खतरे को देखते हुए सीमा पर तकनीक से लैस डिफेंसिव दीवारें बनाने की तो सोच चुके लेकिन ये उतनी कारगर शायद ही हो सकें. छोटे पैमाने के हमले या गुपचुप घुसपैठ रोकने में ये दीवारें कारगर साबित हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं. 

fencing to protect nations (Photo- Unsplash)
स्टील की दीवारें अब तकनीक से भी लैस होंगी. (Photo- Unsplash)

मसलन अगर हम मान लें कि रूस ही यूरोप के किसी खास देश पर हमलावर हो तो बड़े सैन्य बल को रोकना दीवारों के बस की बात नहीं. लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, साइबर अटैक हो सकता है, या समुद्री सीमा से भी हमला किया जा सकता है. इन दीवारों को तकनीक के सहारे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, अगर जमीनी हमले करना चाहें. 

उत्तर कोरिया इसका बड़ा उदाहरण है

उसने खुद को लगभग पूरी तरह से कंटीले तारों, ऊंची बाड़ और सैन्य चौकियों से घेर लिया ताकि सीमा पार से भागने या घुसपैठ को रोका जा सके. उसकी सीमाएं चीन और रूस से प्राकृतिक रुकावटों से, जबकि दक्षिण कोरिया से भारी कंटीले तार और सैन्य चौकियों वाले डिमिलिटराइज्ड जोन से सुरक्षित हैं. यह दुनिया की सबसे कड़ी निगरानी वाली सीमाओं में गिनी जाती है.इजराइल ने भी वेस्ट बैंक और गाजा के आसपास भारी सुरक्षा दीवारें खड़ी कीं. इनसे शुरुआती स्तर पर सुरक्षा तो मिली, लेकिन ये कदम स्थाई हल नहीं ला सके.

सैन्य लीडरशिप की वजह से उत्तर कोरिया पहले से ही कटा हुआ है, और जमीनी तौर पर दूरी के बाद वो दुनिया से और ज्यादा अलग-थलग हो गया. यहां तक कि उसपर ये आरोप भी लगे कि वो सुरक्षा के नाम पर अपने ही नागरिकों को कल्चरल एक्सचेंज से रोक रहा है. तो कुल मिलाकर, दो घरों की सीमाएं बांधने और प्राइवेसी बनाए रखन के लिए तो दीवारें सही हैं, लेकिन देशों के मामले में यह केवल 'टाइम बाय' करने का तरीका है.

