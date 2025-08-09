इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 का आज से आगाज, जानें शेड्यूल, प्रोग्राम और स्पीकर्स की फुल लिस्ट

कोयंबटूर में इंडिया टुडे का प्रतिष्ठित साउथ कॉन्क्लेव आज से शुरू हो रहा है. दो दिवसीय यह आयोजन 8 और 9 सितंबर को होटल ली मेरिडियन में आयोजित होगा. इस मंच का मकसद दक्षिण भारत की आवाजों को एक साथ लाना, विरासत को सहेजना, गवर्नेंस को मजबूत करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और आर्थिक प्रगति को गति देना है.
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को देश का सबसे बड़ा थाउट लीडरशिप फोरम माना जाता है. पिछले दो दशकों से यह कॉन्क्लेव एक वैश्विक मंच के रूप में काम कर रहा है, जहां भू-राजनीति, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और सामाजिक प्रगति जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होती रही है. इस मंच ने हमेशा प्रभावशाली नेताओं और दूरदर्शी विचारकों को एक साथ लाकर चुनौतियों और अवसरों पर विमर्श कराया है.
इस साल का साउथ कॉन्क्लेव भी इन्हीं उद्देश्यों के साथ आयोजित किया जा रहा है. इसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, बदलते राजनीतिक परिदृश्य, नई आर्थिक सीमाएं और विकसित होती सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. यह मंच दक्षिण भारत की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक एजेंडा के साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा.
दो दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में इंगेजिंग डिस्कशन, इम्पैक्ट्स कीनोट्स और थाउट-प्रोवोकिंग पेनल्स शामिल होंगे. इस दौरान कई प्रभावशाली नेता, नीति निर्माता, दूरदर्शी विचारक और बदलाव लाने वाले चेहरे अपने विचार साझा करेंगे.
पहले दिन का कार्यक्रम
कॉन्क्लेव के पहले दिन सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वित्त मंत्री और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थंगम तेनारासु अपने विचार रखेंगे. इसके बाद 12:15 बजे आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश का सत्र होगा.
दोपहर 12:45 बजे भारत के पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन मंच पर उपस्थित रहेंगे. शाम 6 बजे पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई भी सत्र को संबोधित करेंगे.
दूसरे दिन का कार्यक्रम
दूसरे दिन यानी 9 सितंबर को सुबह 10:45 बजे कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार चर्चा का हिस्सा बनेंगे. इसके बाद 12 बजे तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सर्विसेज मंत्री डॉ. पीटीआर पळनीवेल त्यागराजन (PTR) अपनी बात रखेंगे.
दोपहर 3 बजे केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग और आबकारी मंत्री एमबी राजेश मंच पर मौजूद रहेंगे. इसी सत्र में केरल के कांग्रेस विधायक और पूर्व गृहमंत्री रामेश चेन्निथला भी शामिल होंगे.
पहला दिन – 8 सितंबर 2025
10:50 – 11:00 बजे: उद्घाटन संबोधन
हॉट बटन
11:00 – 11:30 बजे: Federalism और Fund Twist | प्रायोजक: अदानी
हॉट बटन
11:30 – 12:15 बजे: The Next Big Test: SIR और Delimitation
विकास
12:15 – 12:45 बजे: Attracting Investments for a Sunrise State | प्रायोजक: G Square
फायरसाइड चैट
12:45 – 1:15 बजे: Racing Ahead: क्या भारत Formula One का सपना पूरा कर सकता है? | प्रायोजक: अदानी
सिनेमा
1:15 – 1:45 बजे: Kantara Chronicles: Myths in Motion | प्रायोजक: Radico
खेल
2:45 – 3:15 बजे: Power Play from the South: Fast Fists, Fierce Feet
फायरसाइड चैट
3:15 – 3:45 बजे: कैसे द्रविड़ विचारधारा बनी तमिल पहचान | प्रायोजक: G Square
इनसाइट
3:45 – 4:10 बजे: कोयंबटूर को भारत का नया बिज़नेस पावरहाउस बनाने की कल्पना
इनसाइट
4:10 – 4:45 बजे: Fixing the Skill Gap
राजनीति
4:45 – 5:15 बजे: Dravidian Roots और Delhi Ties: क्या NDA 2026 में तमिलनाडु में बढ़त बना सकता है? | प्रायोजक: G Square
FYI: Bright Young Indians
5:15 – 5:30 बजे: A Creator, A Coder, A Changemaker: Crafting Tomorrow’s Intelligence
इनसाइट
5:30 – 6:00 बजे: One Nation, Many Classrooms: क्या NEP राज्यों की वास्तविकताओं से मेल खा सकती है?
राजनीति
6:00 – 6:30 बजे: From Khaki to Kamal: Breaking Old Orders, Building New Narratives | प्रायोजक: G Square
राजनीति
7:00 – 7:30 बजे: Reform, Rebuild: तेलंगाना का नया संकल्प
दूसरा दिन – 9 सितंबर 2025
FYI: Bright Young Indians
10:30 – 10:45 बजे: साउथ टू स्पेस: मिशन 2029 एंड बियॉन्ड
विकास
10:45 – 11:15 बजे: Making Bengaluru Great Again
हॉट बटन
11:15 – 11:45 बजे: द कास्ट काउंट: व्हाट्स इन द नंबर्स?
11:45 – 12:00 बजे: साउथ इंडियाज रियल एस्टेट बूम, अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज
फ्यूचरस्कोप
12:00 – 12:30 बजे: From Automation to Aspiration: Building Future-Ready Jobs
हेल्थ एंड हीलिंग
12:30 – 1:00 बजे: Healing 2.0: Where Innovation Meets Care
हेल्थकेयर
1:00 – 1:30 बजे: Prescription from the South: Lessons in Healthcare Leadership
मुख्य वक्तव्य (Keynote)
1:30 – 2:00 बजे: हैदराबाद: इसे एक ग्लोबल हब बनाना
राजनीति
2:30 – 3:00 बजे: Who Will Win Tamil Nadu 2026? | प्रायोजक: Radico
राजनीति
3:00 – 3:30 बजे: The Hat-Trick Hunt: क्या लेफ्ट 2026 में केरल बचा पाएगा?
सिनेमा
सिटीव्यू
4:00 – 4:45 बजे: क्या बनाता है कोयंबटूर को तमिलनाडु का गौरव