इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 का आज से आगाज, जानें शेड्यूल, प्रोग्राम और स्पीकर्स की फुल लिस्ट

इंडिया टुडे का दो दिवसीय साउथ कॉन्क्लेव 8-9 सितंबर को कोयंबटूर के Le Meridien में शुरू हो रहा है. इसमें दक्षिण भारत के प्रमुख नेता, नीति निर्माता और विचारक शामिल होंगे. कॉन्क्लेव में राजनीति, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और संस्कृति पर चर्चा होगी. डीके शिवकुमार, नारा लोकेश, PTR, अन्नामलाई और नारायण कार्तिकेयन जैसे बड़े नेता कॉन्क्लेव शामिल होंगे.

इंडिया टुडे का साउथ कॉन्क्लेव 8-9 सितंबर तक चलेगा.
कोयंबटूर में इंडिया टुडे का प्रतिष्ठित साउथ कॉन्क्लेव आज से शुरू हो रहा है. दो दिवसीय यह आयोजन 8 और 9 सितंबर को होटल ली मेरिडियन में आयोजित होगा. इस मंच का मकसद दक्षिण भारत की आवाजों को एक साथ लाना, विरासत को सहेजना, गवर्नेंस को मजबूत करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और आर्थिक प्रगति को गति देना है.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को देश का सबसे बड़ा थाउट लीडरशिप फोरम माना जाता है. पिछले दो दशकों से यह कॉन्क्लेव एक वैश्विक मंच के रूप में काम कर रहा है, जहां भू-राजनीति, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और सामाजिक प्रगति जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होती रही है. इस मंच ने हमेशा प्रभावशाली नेताओं और दूरदर्शी विचारकों को एक साथ लाकर चुनौतियों और अवसरों पर विमर्श कराया है.

इस साल का साउथ कॉन्क्लेव भी इन्हीं उद्देश्यों के साथ आयोजित किया जा रहा है. इसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, बदलते राजनीतिक परिदृश्य, नई आर्थिक सीमाएं और विकसित होती सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. यह मंच दक्षिण भारत की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक एजेंडा के साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

दो दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में इंगेजिंग डिस्कशन, इम्पैक्ट्स कीनोट्स और थाउट-प्रोवोकिंग पेनल्स शामिल होंगे. इस दौरान कई प्रभावशाली नेता, नीति निर्माता, दूरदर्शी विचारक और बदलाव लाने वाले चेहरे अपने विचार साझा करेंगे.

पहले दिन का कार्यक्रम

कॉन्क्लेव के पहले दिन सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वित्त मंत्री और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थंगम तेनारासु अपने विचार रखेंगे. इसके बाद 12:15 बजे आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश का सत्र होगा.

दोपहर 12:45 बजे भारत के पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन मंच पर उपस्थित रहेंगे. शाम 6 बजे पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई भी सत्र को संबोधित करेंगे.

दूसरे दिन का कार्यक्रम

दूसरे दिन यानी 9 सितंबर को सुबह 10:45 बजे कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार चर्चा का हिस्सा बनेंगे. इसके बाद 12 बजे तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सर्विसेज मंत्री डॉ. पीटीआर पळनीवेल त्यागराजन (PTR) अपनी बात रखेंगे.

दोपहर 3 बजे केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग और आबकारी मंत्री एमबी राजेश मंच पर मौजूद रहेंगे. इसी सत्र में केरल के कांग्रेस विधायक और पूर्व गृहमंत्री रामेश चेन्निथला भी शामिल होंगे.

पहला दिन – 8 सितंबर 2025

10:50 – 11:00 बजे: उद्घाटन संबोधन

हॉट बटन

11:00 – 11:30 बजे: Federalism और Fund Twist | प्रायोजक: अदानी

  • थंगम तेनारासु, वित्त और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, तमिलनाडु
  • मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

हॉट बटन

11:30 – 12:15 बजे: The Next Big Test: SIR और Delimitation

  • एस. वाई. कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत
  • ओ. पी. रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत
  • अशोक लवासा, पूर्व चुनाव आयुक्त, भारत
  • मॉडरेटर: राजदीप

विकास

12:15 – 12:45 बजे: Attracting Investments for a Sunrise State | प्रायोजक: G Square

  • नारा लोकेश, मानव संसाधन विकास मंत्री, आंध्र प्रदेश
  • मॉडरेटर: राजदीप

फायरसाइड चैट

12:45 – 1:15 बजे: Racing Ahead: क्या भारत Formula One का सपना पूरा कर सकता है? | प्रायोजक: अदानी

  • नारायण कार्तिकेयन, भारत के पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर
  • मॉडरेटर: सुयेशा

सिनेमा

1:15 – 1:45 बजे: Kantara Chronicles: Myths in Motion | प्रायोजक: Radico

  • रुक्मिणी वसंथ, अभिनेत्री
  • मॉडरेटर: अक्षिता
  • 1:45 – 2:45 बजे: लंच

खेल

2:45 – 3:15 बजे: Power Play from the South: Fast Fists, Fierce Feet

  • विशाल टीके, एथलीट
  • कलैवनी श्रीनिवासन, बॉक्सर
  • मॉडरेटर: अक्षिता

फायरसाइड चैट

3:15 – 3:45 बजे: कैसे द्रविड़ विचारधारा बनी तमिल पहचान | प्रायोजक: G Square

  • एस. गुरुमूर्ति, संपादक, Thuglak
  • मॉडरेटर: राजदीप

इनसाइट

3:45 – 4:10 बजे: कोयंबटूर को भारत का नया बिज़नेस पावरहाउस बनाने की कल्पना

  • एन. थिरुक्कुमरन, महासचिव, तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और चेयरमैन, Estee Exports India Pvt Ltd
  • मिथुन रामदास, अध्यक्ष, Southern India Engineering Manufacturers Association
  • जोस चार्ल्स मार्टिन, प्रबंध निदेशक, Martin Group
  • मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

इनसाइट

4:10 – 4:45 बजे: Fixing the Skill Gap

  • जी. डी. राजकुमार, प्रबंध निदेशक, Gedee Weiler
  • उदय शंकर, निदेशक, Nasscom और सह-संस्थापक, Maatram Foundation
  • मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

राजनीति

4:45 – 5:15 बजे: Dravidian Roots और Delhi Ties: क्या NDA 2026 में तमिलनाडु में बढ़त बना सकता है? | प्रायोजक: G Square

  • एडप्पाडी के. पलानीस्वामी, विपक्ष के नेता, तमिलनाडु
  • मॉडरेटर

FYI: Bright Young Indians

5:15 – 5:30 बजे: A Creator, A Coder, A Changemaker: Crafting Tomorrow’s Intelligence

  • राउल जॉन अजु, AI टेक्नोलॉजी उत्साही, केरल के सबसे युवा AI प्रोडिजी
  • मॉडरेटर: अक्षिता

इनसाइट

5:30 – 6:00 बजे: One Nation, Many Classrooms: क्या NEP राज्यों की वास्तविकताओं से मेल खा सकती है?

  • अनबिल महेश, शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु
  • मद्हु बंगारप्पा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक
  • मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

राजनीति

6:00 – 6:30 बजे: From Khaki to Kamal: Breaking Old Orders, Building New Narratives | प्रायोजक: G Square

  • के. अन्नामलाई, पूर्व अध्यक्ष, तमिलनाडु बीजेपी
  • मॉडरेटर: अक्षिता
  • 6:30 – 7:00 बजे: कॉफी ब्रेक

राजनीति

7:00 – 7:30 बजे: Reform, Rebuild: तेलंगाना का नया संकल्प

  • रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री, तेलंगाना
  • 7:30 – 8:00 बजे: घोषित किया जाएगा
  • 8:00 बजे के बाद: Cocktails और Dinner
  • मॉडरेटर: राजदी

दूसरा दिन – 9 सितंबर 2025

FYI: Bright Young Indians

10:30 – 10:45 बजे: साउथ टू स्पेस: मिशन 2029 एंड बियॉन्ड

  • जह्नवी डांगेटी, US की Titan Space Industries के 2029 स्पेस मिशन की उम्मीदवार
  • मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

विकास

10:45 – 11:15 बजे: Making Bengaluru Great Again

  • डी.के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक
  • मॉडरेटर: राजदीप

हॉट बटन

11:15 – 11:45 बजे: द कास्ट काउंट: व्हाट्स इन द नंबर्स? 

  • के. राजू, राष्ट्रीय समन्वयक, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक विभाग, AICC
  • कांचा इलैया, लेखक
  • डॉ. अंबुमणि रामदोस, अध्यक्ष, पीएमके और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
  • राकेश सिन्हा, पूर्व बीजेपी सांसद और आरएसएस विचारक
  • मॉडरेटर: अक्षिता

11:45 – 12:00 बजे: साउथ इंडियाज रियल एस्टेट बूम, अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज

  • संजय दत्त, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Tata Realty & Infrastructure Ltd
  • मॉडरेटर: राज चेंगप्पा

फ्यूचरस्कोप

12:00 – 12:30 बजे: From Automation to Aspiration: Building Future-Ready Jobs

  • डॉ. पळनीवेल त्यागराजन (PTR), सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के मंत्री, तमिलनाडु
  • मॉडरेटर: प्रमोद + राज चेंगप्पा

हेल्थ एंड हीलिंग

12:30 – 1:00 बजे: Healing 2.0: Where Innovation Meets Care

  • डॉ. एच. सुधर्शन बल्लाल, चेयरमैन, Manipal Health Enterprises
  • मॉडरेटर: सुयेशा

हेल्थकेयर

1:00 – 1:30 बजे: Prescription from the South: Lessons in Healthcare Leadership

  • डॉ. अरुण एन. पलानीस्वामी, कार्यकारी निदेशक, कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल
  • प्रोफेसर अश्वनी कुमार, वाइस चांसलर, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (SIMATS)
  • मॉडरेटर: सुयेशा

मुख्य वक्तव्य (Keynote)

1:30 – 2:00 बजे: हैदराबाद: इसे एक ग्लोबल हब बनाना

  • डी. श्रीधर बाबू, IT, E&C, उद्योग और वाणिज्य एवं विधायी मामलों के मंत्री
  • मॉडरेटर: राज चेंगप्पा
  • 2:00 – 2:30 बजे: लंच

राजनीति

2:30 – 3:00 बजे: Who Will Win Tamil Nadu 2026? | प्रायोजक: Radico

  • ए. सरवनन, प्रवक्ता, DMK
  • कोवाई सत्यन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, AIADMK
  • विनोज पी. सेल्वम, सचिव, तमिलनाडु बीजेपी
  • लक्ष्मी रामचंद्रन, महासचिव, तमिलनाडु कांग्रेस
  • मॉडरेटर: नागर्जुन + अक्षिता

राजनीति

3:00 – 3:30 बजे: The Hat-Trick Hunt: क्या लेफ्ट 2026 में केरल बचा पाएगा?

  • एम.बी. राजेश, स्थानीय स्वशासन विभाग और आबकारी मंत्री, केरल
  • रमेश चेन्निथला, कांग्रेस विधायक, पूर्व गृहमंत्री और विपक्ष के नेता, केरल
  • मॉडरेटर: नागर्जुन

सिनेमा

  • 3:30 – 4:00 बजे: The Changemaker: सिनेमा में सुरक्षित जगह और जेंडर समानता
  • श्वेता मेनन, अध्यक्ष, Association of Malayalam Movie Artists
  • मॉडरेटर: शिबी

सिटीव्यू

4:00 – 4:45 बजे: क्या बनाता है कोयंबटूर को तमिलनाडु का गौरव

  • काल्कि सुब्रमण्यम, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, संस्थापक, साहोदरी फाउंडेशन
  • वनिता मोहन, उद्यमी, सह-संस्थापक, Siruthuli
  • वनथि श्रीनिवासन, बीजेपी विधायक, तमिलनाडु
  • शंकर वनवरयार, अध्यक्ष, कुमारगुरु संस्थान
  • आरजे दीपक, रेडियो जॉकी

---- समाप्त ----
