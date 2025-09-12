scorecardresearch
 

Feedback

BB19: आवेज को बताया 'चीटर', भाई के सपोर्ट में खड़े हुए जैद दरबार, अमाल मलिक-बसीर पर भड़के

बिग बॉस 19 में आवेज दरबार और एक्टर बसीर अली के बीच तीखी लड़ाई हुई. जिसमें दोनों ने व्यक्तिगत आरोप लगाए. बसीर ने आवेज के कई संबंधों का खुलासा किया. इस पूरे मुद्दे पर आवेज के भाई जैद दरबार का रिएक्शन आया है. उन्होंने अपने भाई आवेज का समर्थन किया है.

Advertisement
X
जैद ने बसीर-अमाल पर साधा निशाना (Photo: Instagram @zaid_darbar/aajtak)
जैद ने बसीर-अमाल पर साधा निशाना (Photo: Instagram @zaid_darbar/aajtak)

बिग बॉस 19 में हंगामा पीक पर है. बीते एपिसोड में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार और एक्टर बसीर अली की लड़ाई हुई. इस दौरान दोनों पर्सनल गए. बसीर ने खुलासा किया कि आवेज का नगमा संग होते हुए कई लड़कियों संग रिलेशन था. अमाल ने बताया कि आवेज हर दिन दूसरी लड़की को डायरेक्ट मैसेज करते हैं. 

जैद ने किया भाई आवेज को सपोर्ट

बसीर और अमाल के इन आरोपों पर अब आवेज के भाई जैद दरबार ने रिएक्ट किया है. इंस्टा स्टोरी पर जैद ने बसीर-आवेज की लड़ाई का क्लिप शेयर कर अपने भाई का बचाव किया है. वो लिखते हैं- लड़ाइयां बिग बॉस के काम हिस्सा है. आपको अपनी आवाज उठाकर पॉइंट को साबित करना होगा. लेकिन दुखद है बाहर की बातों को घर में लेकर आना गंदी मानसिकता को दिखाता है. वैसे भी कोई दूध का धुला नहीं है. (आपको पता ही है मेरा क्या मतलब है).

सम्बंधित ख़बरें

अभिषेक बजाज-बसीर अली (Photo: Instagram @baseer_bob/humarabajaj24)
बिग बॉस में हंगामा, कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, आवेज का फूटा गुस्सा 
bigg boss 19 Virat Kohli Avneet kaur
विराट संग कॉन्ट्रोवर्सी पर अवनीत कौर का रिएक्शन, बिग बॉस में फ्लॉप हुई ये जोड़ी  
awez darbar nagma mirajkar
BB में फ्लॉप हुई सोशल मीडिया की हिट जोड़ी, आवेज-नगमा को बचा पाएगा फैंडम? 
Kunika amaal malik in Bigg boss 19
बिग बॉस के घर में वकालत करेंगी कुनिका, विवादों में घिरे अमाल मलिक ने ली एंट्री, सलमान को हुई चिंता 

बिग बॉस का घर, अंदर जो कुछ भी होता है उसे जज करने और उस पर अपने विचार रखने के बारे में हैं. गेम यही है. एक भाई और दर्शक होने के नाते, आवेज को मेरा पूरा सपोर्ट है. वो अपने लिए खड़ा रहा. अच्छा है मैं नहीं हूं अंदर. कौन जानता है.

Advertisement
जैद दरबार का पोस्ट

क्यों रो पड़ीं नगमा?

आवेज ने अमाल और बसीर की बातों को खास तवज्जो नहीं दी है. हालांकि शो में उनकी गर्लफ्रेंड नगमा बॉयफ्रेंड को लेकर कही गई बातों से दुखी हैं. उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे. आवेज ने तब नगमा को समझाया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो इन बातों से परेशान नहीं हैं. कपल के मुताबिक, वे एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं. पिछले एक एपिसोड में आवेज ने नेशनल टेलीविजन पर नगमा को प्रपोज दिया था. वे 10 साल से साथ हैं, लेकिन अभी तक आवेज ने उन्हें आई लव यू नहीं कहा था. आवेज ने पहली बार नगमा के लिए अपने प्यार का इजहार किया.

आवेज के पिता इस्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आवेज और नगमा शादी करने वाले थे. लेकिन बिग बॉस की वजह से उन्होंने शादी का प्लान कैंसिल किया है. शो में आवेज-नगमा ने भी अपनी शादी को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि रियलिटी शो से बाहर जाने के बाद वो शादी करेंगे. नगमा ने कहा था कि वो अपनी शादी में सभी कंटेस्टेंट्स को इंवाइट करेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement