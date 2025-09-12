BB19: आवेज को बताया 'चीटर', भाई के सपोर्ट में खड़े हुए जैद दरबार, अमाल मलिक-बसीर पर भड़के

बिग बॉस 19 में हंगामा पीक पर है. बीते एपिसोड में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार और एक्टर बसीर अली की लड़ाई हुई. इस दौरान दोनों पर्सनल गए. बसीर ने खुलासा किया कि आवेज का नगमा संग होते हुए कई लड़कियों संग रिलेशन था. अमाल ने बताया कि आवेज हर दिन दूसरी लड़की को डायरेक्ट मैसेज करते हैं.

जैद ने किया भाई आवेज को सपोर्ट

बसीर और अमाल के इन आरोपों पर अब आवेज के भाई जैद दरबार ने रिएक्ट किया है. इंस्टा स्टोरी पर जैद ने बसीर-आवेज की लड़ाई का क्लिप शेयर कर अपने भाई का बचाव किया है. वो लिखते हैं- लड़ाइयां बिग बॉस के काम हिस्सा है. आपको अपनी आवाज उठाकर पॉइंट को साबित करना होगा. लेकिन दुखद है बाहर की बातों को घर में लेकर आना गंदी मानसिकता को दिखाता है. वैसे भी कोई दूध का धुला नहीं है. (आपको पता ही है मेरा क्या मतलब है).

बिग बॉस का घर, अंदर जो कुछ भी होता है उसे जज करने और उस पर अपने विचार रखने के बारे में हैं. गेम यही है. एक भाई और दर्शक होने के नाते, आवेज को मेरा पूरा सपोर्ट है. वो अपने लिए खड़ा रहा. अच्छा है मैं नहीं हूं अंदर. कौन जानता है.

जैद दरबार का पोस्ट

क्यों रो पड़ीं नगमा?

आवेज ने अमाल और बसीर की बातों को खास तवज्जो नहीं दी है. हालांकि शो में उनकी गर्लफ्रेंड नगमा बॉयफ्रेंड को लेकर कही गई बातों से दुखी हैं. उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे. आवेज ने तब नगमा को समझाया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो इन बातों से परेशान नहीं हैं. कपल के मुताबिक, वे एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं. पिछले एक एपिसोड में आवेज ने नेशनल टेलीविजन पर नगमा को प्रपोज दिया था. वे 10 साल से साथ हैं, लेकिन अभी तक आवेज ने उन्हें आई लव यू नहीं कहा था. आवेज ने पहली बार नगमा के लिए अपने प्यार का इजहार किया.

आवेज के पिता इस्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आवेज और नगमा शादी करने वाले थे. लेकिन बिग बॉस की वजह से उन्होंने शादी का प्लान कैंसिल किया है. शो में आवेज-नगमा ने भी अपनी शादी को लेकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि रियलिटी शो से बाहर जाने के बाद वो शादी करेंगे. नगमा ने कहा था कि वो अपनी शादी में सभी कंटेस्टेंट्स को इंवाइट करेंगी.

