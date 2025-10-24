एलिमनी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, चहल ने ली चुटकी, यूजर्स बोले- धनश्री की तरफ है इशारा?

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर सोशल मीडिया पर तूफान का केंद्र बन गए हैं. इस बार बात क्रिकेट की नहीं है. भारतीय लेग-स्पिनर की हालिया इंस्टाग्राम स्टोरी ने अटकलों को जन्म दिया है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अपनी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा पर तंज कसा है.

चहल ने डिलीट की स्टोरी

चहल ने एक कोर्ट के फैसले का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नियां अपने पतियों से गुजारा भत्ता यानी एलिमनी नहीं मांग सकतीं.' इसके साथ उन्होंने लिखा, 'मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस डिसीजन से.' जिसका मतलब है, 'अपनी मां की कसम खाओ कि तुम इस फैसले से पीछे नहीं हटोगे.' हालांकि युजवेंद्र चहल ने जल्द ही यह पोस्ट डिलीट कर दी. लेकिन तब तक ये वायरल हो चुकी थी. फैंस ने बहस शुरू कर दी कि क्या यह धनश्री पर निशाना था या सिर्फ चहल का कोर्ट के रुख का समर्थन करने का तरीका था.

चहल की यह पोस्ट कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा से बहुत चर्चित अलगाव के महीनों बाद आई है. दिसंबर 2020 में शादी के बंधन में चहल और धनश्री बंधे थे. उनकी जोड़ी क्रिकेट की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थी. इस साल मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्यवाही के बाद उनका तलाक हो गया. उस समय आई खबरों में लगभग 4 करोड़ रुपये के सेटलमेंट का जिक्र था. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की.

कुछ वक्त पहले युजवेंद्र चहल को पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन के साथ एक फनी रील में देखा गया था. दोनों ने मिलकर इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर सोफी शाइन संग इस रील को बनाया था. वीडियो में धवन मजाक में चहल से कहते हैं, 'तेरी भी शादी करवा देंगे बेटा.' इस मजेदार क्लिप का कैप्शन था, 'एक बार फिर से दूल्हा बनने का मन है बेटा… तू रुक जा थोड़ा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

