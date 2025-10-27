रियलिटी शो के 'किंग', तगड़ा फैनडम, बिग बॉस में क्यों फ्लॉप हुए बसीर अली, कहां हुई चूक?

बिग बॉस 19 से अब तक कई लोग बाहर हो चुके हैं. लेकिन इस हफ्ते बसीर अली के एविक्शन ने हर किसी के होश उड़ा दिए. बिग बॉस फैंस बसीर को टॉप 5 में देख रहे थे. ऐसे में आधे शो से उनके बाहर होने से लोगों को तगड़ा झटका लगा है. कईयों को बसीर का एविक्शन अनफेयर लग रहा है. X पर बसीर ट्रेंड कर रहे हैं. उनके फैंस उन्हें शो में वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं.

मगर सवाल ये है कि अगर बसीर वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग थे और फैंस का उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था तो फिर वो शो से इतनी जल्दी बाहर क्यों हो गए? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए जानते हैं कि आखिर बसीर से कहां चूक हुई?

बसीर पर भारी पड़े दोस्ती के रिश्ते

बसीर बिग बॉस 19 के एक ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्हें रियलिटी शो का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है. वो इससे पहले रोडीज कर चुके हैं. स्प्लिट्सविला एक्स के विनर भी रह चुके हैं. उन्हें पता है कि रियलिटी शो में किस तरह कंटेंट देना है. मगर गेम को लेकर अच्छी समझ होने के बावजूद बसीर गेम में कमजोर पड़ते दिखे.

दरअसल, बसीर घर में बनाए रिश्तों में इतना उलझकर रह गए कि वो अपने गेम से ज्यादा अपने दोस्तों पर फोकस करने लगे. बसीर के गेम में कमजोर पड़ने की एक वजह अमाल मलिक संग उनकी दोस्ती भी है. अमाल संग दोस्ती निभाने के चक्कर में बसीर अपने गेम से पूरी तरह भटकते नजर आए. बसीर ने खुद के मुद्दे उठाने की बंद कर दिए थे, बल्कि वो खुद से ज्यादा अमाल के लिए लड़ाई करते दिखते थे.

कई दफा तो अमाल की लड़ाई में जबरदस्ती बीच में घुसकर बसीर ने अपने दोस्त का बचाव करने की भी कोशिश की. अमाल को लोगों के सामने सही साबित करने में बसीर इतना बिजी हो गए कि वो खुद को ही भूल गए.

बसीर गेम मे कब अमाल के असिस्टेंट बन गए...इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं हुआ. फैंस चाहते थे कि बसीर फ्रंट फुट पर आकर अपने लिए गेम खेलें, क्योंकि उनमें वो काबिलियत और जज्बा है...लेकिन वो अमाल के सपोर्ट सिस्टम बनकर रह गए. अफसोस इस बात का है कि दोस्ती निभाने के चक्कर में बसीर काबिलियत होते हुए भी लीड हीरो नहीं बन पाए.

नेहल संग लव एंगल ने किया बैकफायर

बसीर को जब एहसास हुआ कि चीजें उनके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो उन्होंने नेहल संग लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश की. लेकिन वो ये भूल गए कि ये पब्लिक है, जो सब जानती है. नेहल संग उनके अचानक पनपे रोमांस से लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो ज्यादातर लड़ाई-झगड़ा करते ही दिखे थे. फैंस को समझ ही नहीं आया कि उनकी लड़ाई चार दिन में रोमांस में कैसे बदल गई.

नेहल संग जबरदस्ती का लव एंगल क्रिएट करके बसीर ने अपने लिए ही गड्ड खोद लिया. वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे. लोग उन्हें फेक बताने लगे और नेहल को मिल रही हेट का असर बसीर की वोटिंग पर भी पड़ा और अब वो शो से बाहर हो चुके हैं.

मेकर्स का नहीं मिला सपोर्ट

इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बसीर को शुरुआत से ही मेकर्स का कोई खास सपोर्ट नहीं मिला. कई फैंस ने ये भी दावा किया था कि बसीर लाइव में बहुत एक्टिव दिखते हैं, लेकिन एपिसोड में उन्हें उतना स्क्रीनटाइम नहीं दिया जाता. कई दफा बसीर की छोटी-छोटी चीजों को लेकर भी मुद्दा बनाया गया है. इसलिए ये कह सकते हैं कि बसीर के साथ नाइंसाफी तो हुई है.

बसीर में गेम की अच्छी समझ थी. उनमें टॉप 5 में बने रहने की काबिलियत थी. यही वजह है कि बसीर के एलिमिनेशन से न सिर्फ उनके फैंस दुखी हैं, बल्कि कई सेलेब्स ने भी इसे अनफेयर बताया है. वैसे आपका क्या मानना है?

