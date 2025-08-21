scorecardresearch
 

Feedback

'महाभारत' में कुंती बनकर मिला फेम, भाई-बहनों संग बिगड़ा रिश्ता, बिग बॉस 19 में फैमिली सीक्रेट खोलेंगी शफक नाज?

फैमिली संग विवाद को लेकर शफक नाज बिग बॉस 19 में कई खुलासे कर सकती हैं. उनकी बहन फलक नाज ने बिग बॉस ओटीटी 2 में पार्टिसिपेट किया था, मगर वो शो में खास कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई थीं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शफक शो में कितना टिक पाती हैं.

Advertisement
X
बिग बॉस 19 में दिखेंगी शफक नाज (Photo: Instagram @shafaqnaaz777)
बिग बॉस 19 में दिखेंगी शफक नाज (Photo: Instagram @shafaqnaaz777)

रियलिटी शो बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आई है. जाने माने टीवी सेलेब्स, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की शो में एंट्री होने वाली है. शफक नाज का नाम भी लिस्ट में शामिल है. वो लंबे समय से स्क्रीन पर नहीं दिखी हैं. मां और भाई-बहन संग रिश्तों में विवाद के चलते वो लाइमलाइट में रही हैं.

बिग बॉस 19 में आएंगी शफक?
स्क्रीन से दूर शफक को सलमान खान के शो में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है. फैमिली संग विवाद को लेकर वो शो में कई खुलासे कर सकती हैं. वो अपने बेबाक अंदाज के लिए भी फेमस हैं. फैंस के लिए उन्हें नंबर 1 रियलिटी शो में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है. हालांकि अभी तक शफक ने अपनी बिग बॉस एंट्री को रिवील नहीं किया है.

उनकी बहन फलक नाज ने बिग बॉस ओटीटी 2 में पार्टिसिपेट किया था, मगर वो शो में खास कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई थीं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शफक शो में कितना टिक पाती हैं. इस रिपोर्ट में शफक के बारे में डिटेल से जानते हैं...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shafaq Naaz (@shafaqnaaz777)

सम्बंधित ख़बरें

Bigg Boss 19
Bigg Boss 19: शो में इन contestants की एंट्री पक्की! 
gaurav khanna, ashnoor kaur, bigg boss 19
गौरव खन्ना-अशनूर कौर की 'बिग बॉस 19' में एंट्री पक्की, कंफर्म ल‍िस्ट आई सामने, चौंका देंगे कई नाम  
बारिश ने Bigg Boss 19 की शूटिंग पर ब्रेक लगा दिया! 
Salman Khan, bigg boss 19
मुंबई में बारिश का कहर! बिग बॉस 19 की शूटिंग पर लगी रोक, दिखाई जानी थी घर की झलक 
Awez Darbar to be part of salman khan bigg boss 19
सोशल मीडिया से मिली पहचान-डांसिंग वर्ल्ड का बड़ा नाम, बिग बॉस में धमाका करेंगे आवेज दरबार?  

महाभारत शो से बनीं स्टार
एक्ट्रेस ने 2010 में शो 'सपना बाबुल का...बिदाई' से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद संस्कार लक्ष्मी, क्राइम पेट्रोल, अदालत जैसे शोज किए. लेकिन 2013 में शफक को लाइमलाइट मिली, जब उन्होंने 'महाभारत' शो में कुंती का रोल प्ले किया. इस किरदार को शफक ने बेहद संजीदगी के साथ निभाया था. इसके लिए उनकी बेहद तारीफ हुई थी. शो खत्म होने के बाद वो 'चिड़िया घर', 'कुल्फी कुमार बाजेवाला', 'गुम है किसी के प्यार में' जैसे शोज में नजर आईं.

Advertisement

लेकिन किसी सीरियल में उनका जादू नहीं चला. वो फिल्म गेस्ट इन लंदन, मुश्किल- फीयर बिहाइंड यू के साथ सीरीज हलाला, चीटर्स, द लास्ट शो में नजर आईं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट उनके करियर को ग्रोथ नहीं दे पाया. आज भी वो कुंती के रोल से ही जानी जाती हैं. बिग बॉस शफक के करियर में चांद लगा सकता है. उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट दिलाने के साथ लाइमलाइट में लाने का मौका मिल सकता है.

शफक ने परिवार से तोड़ा नाता
पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो 3 भाई बहन हैं. फलक और शीजान खान उनके सिबलिंग्स हैं. ये दोनों भी टीवी का चेहरा हैं. जब शीजान अपनी गर्लफ्रेंड टुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में जेल गए थे. तब दोनों बहनों ने अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाने में दिन रात एक कर दिए थे. लेकिन अब भाई-बहनों के बीच रिश्तों में खटास आ चुकी है. शफक का मां और फलक-शीजान संग रिश्ता खराब हो चुका है. 

सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में फलक ने बताया था कैसे वो बहन शफक के बिहेवियर से गुस्से में हैं. वो उनकी बीमार मां को देखने अस्पताल नहीं आई थीं. शफक ने परिवार से बात ना करने का फैसला किया है. मां और भाई-बहन से बात बंद की हुई है. शफक ने एक इंटरव्यू में मां पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि वो खुद को 'इग्नोरड किड' फील करती हैं. इस आरोप ने उनकी मां को बुरी तरह तोड़ा था. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement