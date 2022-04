साड़ी-हाई हील्स पहनकर उर्फी ने की शुरू किया रस्सी कूदना, बोलीं- आप ऐसा कर पाएंगे?

उर्फी जावेद को यूं तो फैंस उनके अतरंगी आउटफिट और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानते हैं. लेकिन उर्फी अब फैशन के अलावा भी कई दूसरी चीजें करके लाइमलाइट बटोर रही हैं. उर्फी कभी अपने बालों में ढेर सारे पिन्स लगा लेती हैं तो कभी पैपराजी को देखकर मुंह छिपाने लगती हैं. अब जो उर्फी ने किया है वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं.

साड़ी पहनकर उर्फी ने की स्किपिंग

उर्फी अपने नए वीडियो में साड़ी पहनकर स्किपिंग करती हुई नजर आ रही हैं. सबसे खास बात यह है कि साड़ी के साथ उर्फी ने हाई हील्स भी पहनी हुई हैं. साड़ी और हील्स पहनकर स्किपिंग करना अपने आप में ही एक चैलेंज है और उर्फी ने इसे बखूबी किया है. उर्फी ने अपना कैप्शन भी यही लिखा है-

Ok can skip in saree and heels !! Beat that !!

प्रिंटेड साड़ी में स्टनिंग लगीं उर्फी

उर्फी के लुक की बात करें तो पिंक स्टाइलिश ब्लाउज और फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी में उर्फी सुपर गॉर्जियस लग रही हैं. उर्फी ने बालों में बन बनाया हुआ है. ग्लोइंग मेकअप में एक्ट्रेस की खूबसूरती का वाकई में जवाब नहीं है.

फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

उर्फी को साड़ी में रस्सी कूदते देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया- मतलब कुछ भी. एक और यूजर ने लिखा- तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है उर्फी.

साड़ी और हील्स में उर्फी जावेद को स्किपिंग करते देखकर हम तो यही कहेंगे कि उर्फी वाकई में आपने कमाल कर दिया है. लाइमलाइट कैसे बटोरनी है ये उर्फी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है. हमें तो उर्फी का ये अंदाज काफी मजेदार लगा, आप भी बताइए आपको उर्फी का वीडियो देखकर कितना मजा आया.