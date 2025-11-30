टीवी के सुपरस्टार की बॉलीवुड में होगी एंट्री, सलमान खान ने गौरव खन्ना को दिया ऑफर, जल्द 'भाईजान' संग करेंगे काम

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीतने के बाद इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. सीरियल अनुपमा से ऑडियंस के दिल पर छाने वाले अनुज यानी गौरव के पास इस समय काम की कोई कमी नहीं है लेकिन उन्हें इस बीच छोटे पर्दे से सीधा बड़े पर्दे पर छाने का मौका हाथ लग गया है.

और पढ़ें

शनिवार को 'बिग बॉस 19' का आखिरी वीकेंड का वार गौरव खन्ना के लिए सबसे खास रहा. यहां इस बात का खुलासा हुआ कि गौरव खन्ना की बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है.

बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे गौरव?

बिग बॉस 19 के होस्ट और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान ने वीकेंड का वार में गौरव खन्ना की जमकर तारीफ की. सलमान खान ने कहा, 'इनकी पत्नी इनकी इज्जत करती हैं. इनके माता पिता को इनपर गर्व होता होगा. इनके दोस्त इनपर नाज करते होंगे. इनके साथ काम करके लोगों को अच्छा लगता होगा. बल्कि मैं अगर कभी इनके साथ काम करुंगा तो मुझे अच्छा लगेगा. मैं जल्दी ही गौरव के साथ काम करूंगा.' ये बात सुनकर गौरव खन्ना थोड़े इमोशनल हुए और उन्होंने सलमान खान को धन्यवाद कहा.

सलमान को भाया गौरव का गेम

वहीं इस वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान सलमान खान ने घरवालों को गौरव खन्ना के बर्ताव और गेमप्ले पर अपने विचार बताने के लिए बुलाया. जहां कई लोगों ने उन पर दोगला, धोखेबाज या बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होने का आरोप लगाया. वहीं सलमान ने बीच में आकर गौरव के शांत और संतुलित व्यवहार की तारीफ की. उन्होंने गौरव से कहा, 'अगर यह आपकी स्ट्रेटजी है तो गौरव खन्ना को शाबाशी, क्योंकि इस माहौल में सब्र रखना लगभग नामुमकिन है...हैट्स ऑफ ब्रदर.'

Advertisement

गौरव खन्ना इमोशनल हो गए

इसके बाद सलमान खान ने अपनी बात खत्म की. फिर शहबाज बदेशा ने गौरव को बधाई दी. जिसके बाद गौरव खन्ना ने कहा, 'आंसू आ गए मेरी आंखों में ये सुनकर. सलमान खान ने कहा ये बहुत बड़ी बात है.'



---- समाप्त ----