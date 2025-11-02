'ये घटिया हरकत', 21 साल की अशनूर को बॉडीशेम करने से नाराज एक्टर, तान्या को फटकारा

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट्स तान्या मित्तल और नीलम गिरी शो में कई दफा अशनूर कौर को बॉडीशेम कर चुकी हैं. अशनूर के वजन और लुक्स का टीवी पर मजाक उड़ाने पर दोनों हसीनाओं को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. कई सेलेब्स भी अशनूर के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. अब टीवी एक्टर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट निशांत मल्कानी ने तान्या और नीलम को फटकार लगाई है.

अशनूर के सपोर्ट में आगे आए निशांत

निशांत मल्कानी ने तान्या और नीलम के अशनूर के वजन पर कमेंट करने को चीप हरकत बताया है. इंस्टेंट बॉलीवुड संग बातचीत में निशांत बोले- मैंने जब वो वीडियो देखा था तो मुझे नहीं जानना था कि उसके पीछे की वजह क्या है? उससे पहले और बाद में क्या हुआ है? क्योंकि कोई भी कारण बॉडीशेमिंग को जस्टिफई नहीं कर सकता.

'आप कोई भी हो सकते हो. वो (अशनूर) आपके पैसों का नहीं खा रही. आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा अगर वो किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रही होगी तो...हो सकता है उसका किसी वजह से वजन बढ़ा हो और उसे कम करने में भी कोई परेशानी हो रही हो...ये सबसे घटिया कमेंट है, जो कोई किसी के बारे में कर सकता है. '

Advertisement

निशांत आगे बोले- जो एक आसान तरीका होता है ना किसी की बेइज्जती करने का... वो सबसे घटिया होता है और अगर आप वो घटिया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी घटिया हैं. अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप सही तरीके से उस इंसान से बदला ले सकते हो.

सलमान ने भी नीलम-तान्या को लताड़ा

बता दें कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी तान्या और नीलम को अशनूर को बॉडीशेमिंग करने पर जमकर लताड़ लगाई है. सलमान ने नीलम को फटकारते हुए कहा- आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है. अब क्यों नहीं बोल रही हो? वहीं, तान्या से सलमान ने कहा- आपने अशनूर के लिए कहा था हाथी जैसी...डायनासोर, मोटी, फुग्गे जैसी शक्ल वाली. ये सब बोलने का हक आपको किसने दिया?

अपने बारे में ये सब सुनकर अशनूर शॉक्ड नजर आईं. वो काफी इमोशनल होती भी दिखीं.हालांकि, उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला. फैंस भी अशनूर को स्ट्रॉन्ग रहने की सलाह दे रहे हैं.

---- समाप्त ----