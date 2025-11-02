scorecardresearch
 

Feedback

'ये घटिया हरकत', 21 साल की अशनूर को बॉडीशेम करने से नाराज एक्टर, तान्या को फटकारा

21 साल की अशनूर कौर को नेशनल टीवी पर बॉडीशेम करने पर कई सितारे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. टीवी एक्टर निशांत मल्कानी भी अशनूर के सपोर्ट में आगे आए हैं. निशांत ने तान्या और नीलम को खरी-खोटी सुनाई है.

Advertisement
X
इमोशनल हुईं अशनूर कौर (Photo: Instagarm @ashnoorkaur)
इमोशनल हुईं अशनूर कौर (Photo: Instagarm @ashnoorkaur)

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट्स तान्या मित्तल और नीलम गिरी शो में कई दफा अशनूर कौर को बॉडीशेम कर चुकी हैं. अशनूर के वजन और लुक्स का टीवी पर मजाक उड़ाने पर दोनों हसीनाओं को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. कई सेलेब्स भी अशनूर के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. अब टीवी एक्टर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट निशांत मल्कानी ने तान्या और नीलम को फटकार लगाई है. 

अशनूर के सपोर्ट में आगे आए निशांत

निशांत मल्कानी ने तान्या और नीलम के अशनूर के वजन पर कमेंट करने को चीप हरकत बताया है. इंस्टेंट बॉलीवुड संग बातचीत में निशांत बोले- मैंने जब वो वीडियो देखा था तो मुझे नहीं जानना था कि उसके पीछे की वजह क्या है? उससे पहले और बाद में क्या हुआ है? क्योंकि कोई भी कारण बॉडीशेमिंग को जस्टिफई नहीं कर सकता. 

सम्बंधित ख़बरें

abhishek bajaj ex wife, bigg boss 19
तलाक की पोल खुलने से घबराए अभिषेक, EX वाइफ पर फूटा गुस्सा- प्यार... 
Amaal Mallik and Tanya Mittal friendship broken
BB में हंगामा, अमाल ने तान्या पर किया 'वार', 70 दिन बाद टूटेगी दोस्ती? 
Salman khan Ashnoor kaur
वीकेंड का वार में अशनूर हुईं इमोशनल, बॉडी शेमिंग कमेंट पर कही ये बात 
Pawan singh On Jyoti Singh
ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले पवन सिंह, एलिमिनी को लेकर बोलीं कुनिका  
Salman Khan at Bigg boss 19 weekend ka vaar
'फायर मोड' में दिखे होस्ट सलमान, 'वीकेंड का वार' में घरवालों की लगाई क्लास 

'आप कोई भी हो सकते हो. वो (अशनूर) आपके पैसों का नहीं खा रही. आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा अगर वो किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रही होगी तो...हो सकता है उसका किसी वजह से वजन बढ़ा हो और उसे कम करने में भी कोई परेशानी हो रही हो...ये सबसे घटिया कमेंट है, जो कोई किसी के बारे में कर सकता है. '

Advertisement

निशांत आगे बोले- जो एक आसान तरीका होता है ना किसी की बेइज्जती करने का... वो सबसे घटिया होता है और अगर आप वो घटिया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी घटिया हैं. अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप सही तरीके से उस इंसान से बदला ले सकते हो. 

सलमान ने भी नीलम-तान्या को लताड़ा

बता दें कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी तान्या और नीलम को अशनूर को बॉडीशेमिंग करने पर जमकर लताड़ लगाई है. सलमान ने नीलम को फटकारते हुए कहा- आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है. अब क्यों नहीं बोल रही हो? वहीं, तान्या से सलमान ने कहा- आपने अशनूर के लिए कहा था हाथी जैसी...डायनासोर, मोटी, फुग्गे जैसी शक्ल वाली. ये सब बोलने का हक आपको किसने दिया?

अपने बारे में ये सब सुनकर अशनूर शॉक्ड नजर आईं. वो काफी इमोशनल होती भी दिखीं.हालांकि, उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला. फैंस भी अशनूर को स्ट्रॉन्ग रहने की सलाह दे रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement