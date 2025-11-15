स्टंट करते हुए मौत के करीब पहुंच गई थीं तेजस्वी, लगी ऐसी चोट, बीच में छोड़ना पड़ा 'खतरों के खिलाड़ी'

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश आजकल कई सारे रियलिटी शोज में नजर आ रही हैं. उन्हें जल्द कलर्स टीवी के हिट कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ' सीजन 3 में अपने पार्टनर करण कुंद्रा संग देखा जाएगा. तेजस्वी इससे पहले 'बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे सुपरहिट रियलिटी शो में भी थीं, जहां उन्हें काफी पसंद किया गया था.

जब रियलिटी शो के दौरान बुरी तरह घायल हुईं तेजस्वी

तेजस्वी 'बिग बॉस 15' की विनर थीं. उनकी जर्नी शो में काफी बेहतरीन थी. इससे पहले वो रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी' में भी थीं, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी पसंद की गई. लेकिन तेजस्वी को बीच में ही शो छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई थीं. शो में एक स्टंट परफॉर्म करते वक्त, तेजस्वी की आंख के पास ब्लड वेसल्स फट गए थे, जिसके चलते उन्हें तुरंत शो से बाहर होना पड़ा.

भारती सिंह के पॉडकास्ट पर एक्ट्रेस ने इस पूरे हादसे को याद किया. उन्होंने बताया कि वो इतनी बुरी तरह घायल हुई थीं. वो लगभग मरने जैसी स्थिति में पहुंच गई थीं. एक्ट्रेस ने कहा- रोहित शेट्टी सर ने शायद पहली बार किसी कंटेस्टेंट के लिए स्टंट अबॉर्ट कराया होगा. एक स्टंट के दौरान मेरी आंखों की नसें फट गई थीं. ये बहुत डरावना था. हालांकि मैं तभी भी शो नहीं छोड़ रही थी.

'लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि अब अगर तुमने शो नहीं छोड़ा, तो मैं वहां आ जाऊंगी. ये क्या पागलपन है, ये सिर्फ एक शो है. इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ. मगर मैं सोच रही थी कि अब आई हूं तो अपना 100% देकर जाऊं. मैं स्टंट करते वक्त बेहोश हो गई थी, मेरे आसपास सबकुछ ब्लैकआउट हो गया था. मुझे तो लगा कि मैं मर गई थी. मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं शो में हूं और स्टंट कर रही हूं.'

तेजस्वी को हुआ था मरने का एहसास?

तेजस्वी ने आगे बताया कि स्टंट के दौरान जब वो बेहोश हुईं, तब उन्हें लगा कि वो कोई सपना देख रही हैं. फिर उन्हें एक सफेद लाइट दिखी, जिसे एक्ट्रेस ने फॉलो किया. मगर तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो पानी में डूब रही हैं. तेजस्वी ने कहा, 'मैंने व्हाइट लाइट को फॉलो किया और उसकी तरफ तैरती रही. फिर मैं पानी की सतह तक पहुंच गईं, वहीं रोहित सर ने स्टंट क्विट कराया. मुझे बाहर निकाला गया और मैं सभी को देख रही हूं कि ये सब क्या हो रहा है?'

'फिर मुझे बताया जाता है कि मैं खतरों के खिलाड़ी शो में हूं और ये टिकट टू फिनाले का स्टंट चल रहा है. मैंने सर को बताया कि मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूं. ये बहुत डरावना था, मेरी आंखें लाल हो गई थीं. इसलिए मैं इंडिया भी नहीं गई थी क्योंकि फ्लाइट में बैठकर शायद ज्यादा ब्लड वेसल्स फट सकते थे.'

बता दें कि जिस सीजन तेजस्वी 'खतरों के खिलाड़ी' शो में पहुंची थीं, उसकी विजेता एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना बनी थीं. तेजस्वी शो में 6वें स्थान पर आई थीं.

