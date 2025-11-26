scorecardresearch
 

Feedback

'तेरा वजूद नहीं', तान्या ने प्रणित मोरे को सुनाई खरी खोटी, फरहाना बोलीं- इंसानों वाली शक्ल...

बिग बॉस 19 अपने अंतिम चरण में है और फिनाले से बस दो हफ्ते दूर है. टॉप 8 कंटेस्टेंट्स में तान्या मित्तल और प्रणित मोरे के बीच तीखी बहस हुई है, जिसमें फरहाना भट्ट ने तान्या का समर्थन किया. फिनाले के करीब प्रणित के गेम में सुधार को दर्शकों ने सराहा है.

Advertisement
X
प्रणित मोरे की तान्या-फरहाना से हुई लड़ाई (Photo: X/@HotstarReality)
प्रणित मोरे की तान्या-फरहाना से हुई लड़ाई (Photo: X/@HotstarReality)

बिग बॉस 19 अपने अंतिम पड़ाव पर है. शो फिनाले से बस दो हफ्ते दूर है. ऐसे में हर किसी के बीच ये जानने की इच्छा है कि शो का विनर कौन बनेगा. रियलिटी शो को टॉप 8 खिलाड़ी मिल चुके हैं. इस हफ्ते कोई 1 कंटे्स्टेंट घर से बेघर होगा. घर में टिकट टू फिनाले का टास्क चल रहा है.

तान्या-प्रणित में लड़ाई

फिनाले के इतने नजदीक आकर कंटेस्टेंट्स के बीच इक्ववेशन आए दिन बदल रही है. अब शो में तान्या मित्तल और प्रणित मोरे की लड़ाई हुई है. अभी तक लड़ाई झगड़े और क्लेश से दूर रहने वाले प्रणित भी एक्टिव मोड में आ गए हैं. शो का नया प्रोमो सामने आया है इसमें तान्या और उनके बीच बहस होती दिख रही है. उनकी इस राइवलरी में फरहाना भट्ट की भी एंट्री होती है. दोस्त तान्या के सपोर्ट में वो खड़ी होती हैं. प्रणित को तान्या संग मिलकर जवाब देती हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal Bigg boss 19
किचन में लिफ्ट लगी है या नहीं? तान्या मित्तल के भाई ने बताया बहन का सच 
pranit more about making jokes on ajay devgn salman khan
जिगरी दोस्त को दिया धोखा-कॉमेडी कर हंसाया, क्यों जीत से दूर प्रणित मोरे? 
Rohit Shetty to host Bigg boss 19 weekend ka vaar
रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित ने उड़ाया मजाक, कहा- 100 करोड़... 
Abhishek Bajaj eviction shocked bigg boss fans
बिग बॉस से कटा अभिषेक का पत्ता, फैंस के निशाने पर आए प्रणित, हुए ट्रोल 
Pranit more Abhishek bajaj
प्रणित मोरे ने तोड़ा अभिषेक बजाज का सपना, बताया क्यों अशनूर को किया सेफ 

प्रणित का फरहाना को जवाब

वीडियो में तान्या कॉमेडियन से कह रही हैं- तुझसे बात कर रही हूं ये अपनी खुशकिस्मती समझ. प्रणित ने भी तान्या की बातों का जवाब दिया. वो कहते हैं- अच्छा तुझसे बात करने ही मैं शो में आया हूं. ये मेरी खुशकिस्मती है. तभी फरहाना बोलीं- तान्या हाथ उठता है तेरा? इंसान वाली शक्ल बनाकर बात किया कर. प्रणित ने फरहाना को तान्या का सपोर्ट सिस्टम बुलाया. दोनों हसीनों पर तंज कसते हुए प्रणित ने कहा- ये दोनों डिवाइसेज अब कनेक्ट हो गए हैं.

Advertisement

तान्या ने प्रणित को समझाते हुए कहा कि वो ये सब बातें करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं. वो ये सब क्या कर रहे हैं. ये सब उनपर सूट नहीं कर रहा है. उनका इस घर में कोई वजूद नहीं है. तान्या बोलीं- तुझ जैसे को जवाब नहीं देना पड़े वरना तू इस घर में रोता फिरेगा. 

ये सुनकर प्रणित भी नहीं रुके. उन्होंने तान्या से कहा कि वो भी रोजाना ठोंग करती हैं. तान्या और प्रणित के बीच हुई ये तीखी वार देख लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. प्रणित का यूं तान्या और फरहाना पर वार करना लोगों को पंसद आया है. फिनाले के करीब जिस तरह प्रणित ने अपने गेम को सुधारा है, उसकी लोगों ने तारीफ की है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement