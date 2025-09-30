scorecardresearch
 

'तेरे जैसी लड़कियों को...', बिग बॉस में हंगामा, हसीनाओं के बीच छिड़ी जंग, परेशान हुए अमाल मलिक

बिग बॉस हाउस में इस समय बवाल मचा हुआ है. नेहल और तान्या मित्तल के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई है. दोनों के झगड़े से घरवाले भी अब परेशान होते नजर आ रहे हैं. आखिर लड़ाई की वजह क्या है? आइए जानते हैं...

तान्या-नेहल में हुई लड़ाई (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम में रहने के बाद नेहल ने जबसे बिग बॉस हाउस में एंट्री की है, तभी से उन्होंने शो में तहलका मचाया हुआ है. नेहल हर किसी से पंगे ले रही हैं. वो लगातार तान्या मित्तल को टारगेट कर रही हैं. घरवालों को उनके खिलाफ भड़का रही हैं. अब शो में नेहल और तान्या के बीच जबरदस्त कैटफाइट हो गई है. 

तान्या से भिड़ीं नेहल

बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आया है. प्रोमो में नेहल और तान्या के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. नेहल ने तान्या के स्ट्रगल्स पर सवाल उठाए और इस बात पर तान्या का भी गुस्सा फूट पड़ा.  तान्या चिल्लाते हुए नेहल से कहती दिखीं- इसको क्या पता कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है? इसपर नेहल बोलीं- जिस बात को आप स्ट्रगल बोलते हो ना उसमें हम पैदा हुए हैं. 

तान्या फिर गुस्से में नेहल से बोलीं- तेरे जैसे लेवल पर मैं नहीं गिरती, इसी बात पर जल. मगर नेहल भी चुप नहीं रहीं. वो तान्या की हर बात का जवाब देती नजर आईं. 

तान्या-नेहल की लड़ाई से परेशान हुए घरवाले

नेहल ने कहा कि वो किसी से नहीं जलतीं. उन्होंने तान्या पर विक्टिम कार्ड खेलने का भी आरोप लगाया. नेहल का मानना है कि तान्या उनसे जलती हैं. ये सुनकर तान्या का भी गुस्सा फूट पड़ा. तान्या चिल्लाते हुए नेहल से बोलीं- मैं तेरे जैसी लड़कियों की तरफ देखती तक नहीं हूं. 

तान्या और नेहल की कैटफाइट से घरवाले भी परेशान होते दिखाई दिए. अमाल मलिक बोले कि ये क्या तीसरी कक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं. अमाल से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने चिल्लाकर नेहल और तान्या से चुप होने को कहा. बसीर अली भी अपना सिर पकड़े नजर आए. वहीं, अभिषेक भी हैरानी से हक्का-बक्का होते दिखे. 

तान्या और नेहल की लड़ाई में फैंस भी दो ग्रुप्स में बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ लोग नेहल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ तान्या के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. वैसे आपको तान्या और नेहल में कौन ज्यादा पसंद है?

