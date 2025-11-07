scorecardresearch
 

शादीशुदा शख्स को डेट कर रहीं तान्या मित्तल? दोस्त नीलम ने खोली पोल, हैरान हुईं कुनिका सदानंद

बिग बॉस में तान्या मित्तल ने अपने इमेजनरी हसबैंड 'गुंटुवा' का खुलासा किया था. लेकिन वो कौन है, इसका नीलम ने कुनिका के सामने भंडाफोड़ कर दिया है. नीलम ने बताया कि गुंटुवा शादीशुदा है. तान्या के सीक्रेट को यूं रिवील करने के लिए यूजर्स ने नीलम की आलोचना की है.

नीलम गिरी ने खोली तान्या मित्तल की पोल (Photo: X@ColorsTV)
नीलम गिरी ने खोली तान्या मित्तल की पोल (Photo: X@ColorsTV)

बिग बॉस में तान्या मित्तल की बड़ी-बड़ी बातों की दूर-दूर तक चर्चा हो रही है. जिस तरह वो शो में अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल और अमीरी को दिखाती हैं, उसपर लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है. तान्या की लव लाइफ पर भी बातें हो रही हैं. बीते एक एपिसोड में तान्या ने टास्क के दौरान भेजे गए टेडी बियर को गुंटुवा नाम दिया था. 

नीलम ने खोला तान्या का सीक्रेट
तान्या ने घरवालों को बताया था कि गुंटुवा उनका इमेजनरी हसबैंड है. जब उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण नहीं होती, तब गुंटुवा रोशनी लेकर आता है. गुंटुवा उन्हें सब लोगों से बचाएगा. गुंटुवा दुनिया का सबसे प्यारा लड़का है. अब ये गुंटुवा कौन है, इसका खुलासा हो गया है. लाइव फीड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नीलम और कुनिका सदानंद बेडरूम में बातें कर रहे हैं.

कुनिका ने पूछा कि ये गुंटुवा कौन है. कुनिका का इतना पूछना था और नीलम गिरी ने सारी पोल खोल दी. कुनिका ने कहा- ये इसका गुंटुवा कौन होगा, कोई नाम तो होगा इसका, कभी नाम बताया इसने. बता मुझे, फुसफुसाकर बोल.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुनिका को हुई हैरानी
इसका जवाब देते हुए नीलम इशारे करने लगीं. फिर कुनिका के कान में जाकर फुसफुसाते हुए कहने लगीं- नाम नहीं बता सकते. लेकिन वो शादीशुदा है. ये सुनकर कुनिका हैरान दिखीं. फिर नीलम ने कुनिका से कहा कि वो ये सीक्रेट किसी को न बताएं. नीलम ने जिस तरह अपनी दोस्त तान्या को एक्सपोज किया है. उसे लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं.

यूजर्स का कहना है तान्या ने नीलम को पर्सनल बात ट्रस्ट के साथ बताई थी. लेकिन नीलम को ये बात ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलनी चाहिए थी. किसी ने लिखा कि नीलम तान्या की सच्ची दोस्ती नहीं है. तान्या नीलम की दोस्ती को लेकर भ्रम में हैं.

फैंस चाहते हैं नीमल का भंडाफोड़ हो. देखना होगा मेकर्स इस सीक्रेट रिवील को शो में कैसे प्ले करते हैं. नीलम और तान्या का बॉन्ड पब्लिक को पसंद आ रहा था. लेकिन जबसे तान्या ने फरहाना संग दोस्ती की, नीलम और तान्या के बीच दूरियां आने लगीं. अब शो में नीलम को कई दफा तान्या की बुराई करते देखा गया है. इन दोनों सहेलियों का ये बॉन्ड शो के बाद कैसा रहेगा, ये देखना मजेदार होगा. 

---- समाप्त ----
