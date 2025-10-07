मालती चाहर ने तान्या को पूल में दिया धक्का, बिग बॉस में मचा रोना धोना, फैन्स बोले- अब आएगा मजा

शहबाज बदेशा के बाद बिग बॉस हाउस में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है. एक्ट्रेस मालती चाहर दूसरी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर शो में आ चुकी हैं. शो का नया प्रोमो सामने आया, जिसमें मालती, तान्या को पानी में धक्का देती हैं. अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर तान्या रो पड़ती हैं. तान्या की आंखों में आंसू देखकर उनके चाहने वाले भी भावुक नजर आ रहे हैं.

तान्या की आंखों से निकले आंसू

मालती चाहर जब से शो में आईं हैं, तब से तान्या मित्तल के बारे में बात करती दिख रही हैं. वो घरवालों को तान्या के खिलाफ कर रही हैं. नए प्रोमों में भी उन्हें यही करते देखा गया. एक टास्क के दौरान मालती, तान्या को पानी में धक्का देती हैं. मालती के इस एक्शन से सभी घरवाले शॉक्ड हो जाते हैं. वहीं तान्या सिसक-सिसक कर रोने लगती हैं. शहबाज उन्हें संभालते हैं.

तान्या को रोता देख मालती उनसे पूछती हैं कि रो क्यों रही है. इस पर वो जवाब देती हैं कि तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूं. मालती ने उन्हें जवाब दिया कि रो जितना रोना है. मुझे फर्क नहीं पड़ता. इसके बाद वो घरवालों से तान्या के बारे में बात करती हैं. वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि तान्या केवल साड़ी पहनती है. जब पता है कि टास्क है, पानी में जाना है, तो साड़ी क्यों पहनी. वो साड़ी पहनकर इसलिए आई है, ताकि ऐसे रिएक्ट करे. उसके तरीके हैं अटेंशन पाने के. मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्यों नहीं दिखा. क्या ही बातें करते रहते हो. उसे नोटिस करो.

मालती बनीं नई वैम्प?

बिग बॉस फैन्स अब तक फरहाना भट्ट और नेहल को घर की वैम्प बता रहे थे, लेकिन मालती की एंट्री के बाद ये टैग उन्हें दे दिया है. शो के फैन्स का कहना है कि वो जबसे घर में आई हैं, तब से तान्या के नाम का रट्टा लगाए हुए हैं. घर के कोने-कोने में वो तान्या की बुराई कर रही हैं. वो तान्या को लेकर इतनी बातें क्यों कर रही हैं.

फैन्स का कहना कि तान्या तुम जैसी भी हो, लेकिन तुम में इंसानियत है. तुम हारो मत हमारे तुम्हारे साथ हैं. कुछ लोगों का कहना है कि तान्या भले ही बड़ी-बड़ी हांकती है, लेकिन कम से कम किसी को गाली नहीं देती.

