'बड़बोलेपन' की वजह से मुश्किल में फंसी तान्या मित्तल, धोखाधड़ी का लगा आरोप, शिकायत दर्ज

इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल जबसे बिग बॉस 19 का हिस्सा बनी हैं, खूब सुर्खियों में हैं. वो बकलावा खाने दुबई जाती हैं, बिस्कुट खाने लंदन, कॉफी पीने आगरा और उनका ग्वालियर का घर नहीं महल है- खुद के मुंह से किए इन बखानों ने तान्या को फेमस तो कर दिया लेकिन मुश्किलों में भी डाल दिया है. तान्या के खिलाफ ग्वालियर की इज्जत खराब करने और धोखाधड़ी करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है.

तान्या के खिलाफ दर्द शिकायत

'बड़बोलेपन' के लिए मशहूर तान्या मित्तल के खिलाफ ग्वालियर के एक और इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज की है कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही हैं.

अपनी शिकायत में अंसारी ने तन्या मित्तल पर लोगों से पैसे ठगने और रियलिटी शो में अपने परिवार और निजी जिंदगी के बारे में गलत बातें फैलाने का आरोप लगाया है. अंसारी का कहना है कि तान्या ने झूठी कहानियां गढ़ीं ताकि लोगों की हमदर्दी और पब्लिसिटी हासिल कर सके. उन्होंने ये भी बताया कि इन्फ्लुएंसर बलराज, जो तान्या का बॉयफ्रेंड बताया गया है, को उसने झूठे केसों में फंसाया, जिसकी वजह से वो जेल चला गया.

तान्या की गिरफ्तारी की मांग

अपनी लिखित शिकायत में अंसारी ने मांग की है कि तान्या मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करे. फैजान का दावा है कि 'बिग बॉस 19' में तान्या ने परिवार और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े ढेरों झूठ बोले हैं. अपनी दुकान को उन्होंने फैक्ट्री बताया और कहा कि उनके 4-5 बिजनेस हैं.

फैजान ने कहा कि तान्या ने बिग बॉस के घर में अपनी अमीरी के फर्जी किस्से सुनाए. जब उनके दावों की पोल खुली और सच सामने आया तो पूरे देश के सामने उनका मजाक बना. फैजान ने ये भी कहा कि वो तान्या के खिलाफ अब कोर्ट जा रहे हैं.

कौन हैं फैजान?

मालूम हो कि फैजान अंसारी इससे पहले कई मशहूर हस्तियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. इससे पहले उन्होंने पूनम पांडे, राखी सावंत, उर्फी जावेद, बिग बॉस विजेता एल्विश यादव, और आसिफ मिराज जैसे कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है.

तान्या की हिस्ट्री

वहीं तान्या मित्तल की बात करें तो वो पहली बार महाकुंभ में हुई भगदड़ के बीच चर्चा में आई थीं. शो में वो बता चुकी हैं कि वो कॉलेज बीच में ही छोड़कर वापस ग्वालियर चली गई थीं और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया. तान्या दावा करती हैं कि ग्वालियर में उनकी कई फैक्ट्री हैं, कई बिजनेस हैं और घर भी ऐसा है कि किसी भी फाइव स्टार होटल को फेल करता है.

तान्या अपनी इन्हीं बातों को लेकर शो में कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं. उनपर कई कॉमेडियन ने तंज कसे हैं.

